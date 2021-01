Facebook a annoncé vendredi qu’il commencerait bientôt à développer des «contrôles d’exclusion de sujets» sur sa plate-forme pour donner aux annonceurs une plus grande capacité à éliminer certains types de contenu de la diffusion à côté de leurs publicités.

Cela vient après que des entreprises telles que Coca-Cola Co et Starbucks aient boycotté Facebook en juillet pour ne pas en faire assez pour freiner les discours de haine sur son site après la mort de George Floyd, un Noir américain, en garde à vue. Les annonceurs se plaignent depuis des années que les grandes entreprises de médias sociaux font très peu pour empêcher les publicités d’apparaître aux côtés des discours de haine, des fausses nouvelles et d’autres contenus préjudiciables. En septembre, Facebook ainsi que YouTube et Twitter ont signé un accord avec de grands annonceurs pour lutter contre les contenus préjudiciables en ligne.

Facebook a déclaré dans un article de blog vendredi que les contrôles aideraient les annonceurs à définir la manière dont leurs annonces sont diffusées sur Facebook News Feed, ajoutant qu’il commencerait à tester les contrôles avec un petit groupe d’annonceurs, un processus qui pourrait prendre environ un an.