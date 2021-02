Malgré répétéLes accusations de partialité anti-conservatrice de l’ancien président Trump et d’autres critiques du GOP, Facebook, Twitter et YouTube de Google ne sont pas inclinées contre les utilisateurs de droite, selon un nouveau rapport de l’Université de New York.

Comme une recherche précédente, «Fausse accusation: l’affirmation infondée selon laquelle les entreprises de médias sociaux censurent les conservateurs», conclut que, plutôt que de censurer les conservateurs, les plateformes de médias sociaux amplifient leurs voix.

«Les républicains, ou plus largement les conservateurs, ont répandu une forme de désinformation sur la façon dont ils sont traités sur les réseaux sociaux. Ils se plaignent d’être censurés et réprimés, mais non seulement il n’y a pas de preuves à l’appui, les preuves existantes vont en fait dans l’autre sens », a déclaré Paul Barrett, directeur adjoint du NYU Stern Center for Business and Human Rights, qui a publié le rapport lundi.

Purge Twitter des conservateurs:Les alliés de Trump et les législateurs républicains ont perdu des milliers d’abonnés dans la purge de Twitter après les émeutes au Capitole

Censure ou théorie du complot? Les partisans de Trump disent que Facebook et Twitter les censurent mais les conservateurs gouvernent toujours le social

Le rapport atterrit comme un argument unificateur qui prend forme selon lequel les principales forces de la société américaine – les grands médias, le grand gouvernement, les grandes entreprises – musèlent les conservateurs. Cet argument s’est intensifié après que les principales plateformes de médias sociaux aient suspendu Trump par crainte qu’il n’incite à la violence à la suite de l’attaque du Capitole américain.

«Il y a une vaste campagne en cours de la droite pour soutenir qu’ils sont réduits au silence ou mis de côté, et cet esprit est ce qui contribue à nourrir l’extrémisme que nous voyons dans notre pays en ce moment», a déclaré Barrett. «Nous ne pouvons pas simplement permettre que ce soit un point de débat. Ce n’est pas légitime. Ce n’est pas étayé par les faits.

De nombreux groupes à travers le spectre politique ont le sentiment que leurs opinions et leurs points de vue sont assiégés lorsque les plateformes de médias sociaux modèrent le contenu, disent les chercheurs, mais il est difficile de démontrer que ces plateformes sont biaisées contre un groupe donné, car les plateformes révèlent si peu de choses sur la façon dont elles décident quel contenu est autorisé et ce qui ne l’est pas.

Pour leur part, Facebook et Twitter affirment que leurs plateformes établissent un équilibre entre la promotion de la libre expression et l’élimination de la haine, des abus et de la désinformation. Ils reconnaissent avoir commis des erreurs d’application, mais insistent sur le fait que leurs politiques sont appliquées équitablement à tout le monde.

L’auteur conservateur Denise McAllister ne voit pas les choses de cette façon. Et elle a appelé les plateformes de médias sociaux à cesser complètement de modérer le discours.

«C’est une plateforme, non? Vous n’avez pas besoin d’agir comme maman Twitter ou maman Facebook. Laissez les gens dire ce qu’ils vont dire, que ce soit vrai, faux, peu importe », a-t-elle récemment déclaré à USA TODAY. « Vous devez simplement faire confiance aux gens en tant qu’individus et ne pas essayer d’imposer le pouvoir parce que vous allez le faire de manière incohérente. »

Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré la semaine dernière que Facebook ne recommanderait plus les groupes politiques et civiques aux utilisateurs et minimiserait la politique dans les fils d’actualité des gens.

La grande majorité des conservateurs disent que les réseaux sociaux les censurent

Un sondage récent montre que les majorités des deux partis pensent que la censure politique se produit probablement sur les réseaux sociaux, mais cette croyance est plus répandue au sein de la droite politique.

Neuf républicains et indépendants sur 10 qui penchent vers le Parti républicain disent qu’il est au moins assez probable que les plateformes de médias sociaux censurent les points de vue politiques qu’elles jugent répréhensibles, en légère hausse par rapport à 85% en 2018, selon un rapport d’août du Pew Research Center.

La perception selon laquelle les plateformes de médias sociaux censurent les conservateurs est régulièrement diffusée par les animateurs de Fox News, les législateurs du GOP lors des audiences du Congrès et les experts en ligne. Cela, à son tour, a intensifié les appels du GOP à réformer la section 230 de la loi sur la décence des communications, qui protège les entreprises de médias sociaux de toute responsabilité légale pour ce que leurs utilisateurs publient et donne aux plateformes l’immunité lors de la modération de contenu «répréhensible».

Les démocrates, dont Biden, critiquent la pandémie et la désinformation électorale

Le soutien bipartite pour restreindre le vaste pouvoir détenu par une poignée de grandes entreprises a augmenté sous l’administration Trump et ne montre aucun signe de reflux alors que les démocrates reprennent la Maison Blanche.

Les plateformes de médias sociaux ont été sévèrement jugées par les deux parties pour la manière dont elles contrôlaient le contenu au cours de l’année écoulée, de la pandémie COVID-19 à la désinformation et à la désinformation liées aux élections.

Conseil de surveillance pour revoir l’interdiction de Trump:Facebook réfère la suspension indéfinie de Donald Trump après l’attaque du Capitole à un conseil de surveillance qui pourrait l’annuler

Interdiction de YouTube Trump: Google prolonge la suspension de la chaîne de l’ancien président Trump

Les démocrates, y compris Biden, disent que les plateformes de médias sociaux ne restreignent pas ou ne suppriment pas suffisamment de contenu préjudiciable, en particulier les discours de haine, l’extrémisme, les canulars et les mensonges. Ils ont appelé les entreprises à jouer un rôle plus important et plus responsable dans l’organisation du débat public.

Ceux de droite disent que ces plates-formes ont trop de latitude pour restreindre et supprimer du contenu et cibler les conservateurs en fonction de leurs convictions politiques.

Ces griefs ont débordé lorsque Facebook, Twitter et YouTube ont suspendu les comptes de Trump, invoquant le risque qu’il utilise son mégaphone sur les réseaux sociaux pour inciter à plus de violence avant la fin de son mandat.

Après avoir été définitivement suspendu de Twitter, Trump a accusé l’entreprise d ‘«interdire la liberté d’expression» de mèche avec «les démocrates et la gauche radicale».