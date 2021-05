Facebook, Twitter et un avenir de social de plus en plus audio

Lorsque les verrouillages pandémiques ont balayé le pays au printemps 2020, on craignait que le secteur en plein essor des podcasts ne prenne une pause – la baisse spectaculaire du nombre de personnes faisant la navette signifiait moins de personnes écoutant en déplacement. Les téléchargements de podcasts ont initialement baissé de 10% entre le 25 février et le 25 mars, mais au lieu de l’accélération de cette baisse, l’audio numérique a rebondi et 2020 a propulsé une nouvelle génération d’entreprises audio sociales. Le nouveau format – les conversations en direct – est apparu comme une tendance audio qui incite les géants des médias sociaux à redoubler d’efforts pour garder leur contrôle sur les expériences Internet. L’un des débutants audio, Discord – qui a commencé comme une plate-forme de chat pour les joueurs et existe depuis 2015 – a vu sa popularité exploser. Pendant ce temps, Clubhouse, qui a été lancé pendant la pandémie, a rapidement augmenté sa base d’utilisateurs pour se chiffrer en millions et sa valorisation en milliards. Défiant les attentes, les revenus du podcasting ont continué de croître et eMarketer a dû réviser son estimation pour 2020 d’une baisse de 1% du temps que les adultes américains passent avec l’audio, à une croissance de 8,3%, pendant environ une heure et demie par jour. Clubhouse affirme que les utilisateurs passent en moyenne plus d’une heure par jour sur l’application. Alors que les gens ont peut-être moins fait la navette et ont peut-être passé les premiers jours de la pandémie à regarder les nouvelles, la polyvalence du format audio a perduré: les gens écoutaient en cuisinant, en nettoyant et en faisant de l’exercice. Il s’avère que l’audio peut être la dernière fenêtre non remplie du temps des consommateurs: il y a beaucoup plus d’occasions dans lesquelles quelqu’un peut écouter, ou même participer à une conversation, qu’il ne peut coller les yeux sur une vidéo.

Discord a atterri au n ° 3 sur la liste CNBC Disruptor 50 de cette année en raison de son ampleur et de sa croissance rapide. La société qui permet aux gens de converser via le chat textuel et audio, ainsi que la vidéo, affirme qu’elle compte environ 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 56 millions à la fin de 2019. La société permet aux gens de créer des «canaux» ou des salles virtuelles , qui servent de communautés en ligne pour parler de différents sujets. Alors que les premiers utilisateurs de la société étaient largement concentrés sur les jeux vidéo, l’attrait de la société s’est considérablement développé au cours de l’année écoulée, car les gens ont trouvé des communautés sur la plate-forme pour parler de jeux vidéo, d’actualités, de sport ou de football fantastique et de leurs quartiers.

Son PDG Jason Citron veut fournir la meilleure version de «l’espace» communautaire sur Internet, qu’il s’agisse de réinventer une expérience de dortoir, bibliothèque, restaurant ou auditorium dans un environnement virtuel. Citron dit que de nombreux utilisateurs de Discord en font encore l’expérience aujourd’hui dans de plus petits groupes d’amis, par exemple six à dix personnes, mais la société voit un potentiel important pour satisfaire les besoins des plus grandes communautés autour de sujets d’intérêt, et c’est un objectif du développement de nouveaux produits, y compris ses canaux Stage. «Nous voyons une formidable opportunité de développer notre modèle commercial», a-t-il déclaré. La plate-forme a attiré l’attention de Microsoft, qui a proposé une offre de 10 milliards de dollars pour la plate-forme – dans une tournure ironique, Citron et son co-fondateur de Discord, Stanislav Vishnevskiy, étaient des joueurs qui ont créé l’entreprise parce qu’ils étaient frustrés par les technologies de communication comme Skype de Microsoft. Discord a levé près de 500 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Sony Interactive Entertainment, Tencent, Index Ventures et Reid Hoffman’s Greylock.

Clubhouse a été lancé en avril 2020 en tant que plate-forme de conversation audio en direct sur invitation uniquement avec des événements organisés par des membres de la communauté. L’audience de l’application a augmenté au cours des premiers mois de la pandémie, soutenue par la participation fréquente des partenaires d’Andreessen Horowitz, qui ont mené trois cycles d’investissement dans l’entreprise.

Réponse de Facebook, Twitter, Spotify

Mais c’est en février que le nombre d’utilisateurs du Clubhouse a vraiment décollé: le PDG de Tesla, Elon Musk, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, sont tous deux apparus dans les discussions du Clubhouse, attirant tellement d’auditeurs que les salles ont dépassé au maximum leur limite de 5000 personnes et ont envoyé des personnes dans des salles de débordement. Conversations – dont certaines avec 2021 La société n ° 1 des perturbateurs, Robinhood PDG, Vlad Tenev – à propos du phénomène commercial WallStreetBets a suscité le buzz et l’intérêt. (Discord a également constaté que sa base d’utilisateurs augmentait parmi les traders boursiers cette année.) Pour Clubhouse, l’exclusivité a aidé: l’entreprise a plafonné le nombre de personnes pouvant adhérer. Les nouveaux utilisateurs avaient besoin d’une invitation d’un membre et la société n’est passée des appareils iOS aux appareils Android qu’en mai après un an d’exclusivité iPhone. Le PDG Paul Davison a déclaré à CNBC cette semaine que depuis le lancement d’Android, « des millions d’autres » attendent de rejoindre la plate-forme.

