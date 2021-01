Les gestionnaires de fonds de pension et les investisseurs religieux ont demandé vendredi aux principales entreprises de médias sociaux d’intensifier leurs efforts de contrôle du contenu pour réduire la menace de violence avant l’investiture du président élu américain Joe Biden la semaine prochaine. L’effort est la dernière pression sur Facebook, Twitter et Google, parent d’Alphabet, sur une rhétorique extrême après la prise d’assaut du Capitole américain la semaine dernière par les partisans du président sortant Donald Trump.

Dans des lettres envoyées jeudi, les investisseurs – y compris le contrôleur de l’État de New York Thomas DiNapoli, l’Union internationale des employés des services et l’Association unitarienne universaliste – ont demandé des mesures, notamment la désactivation du codage qui, selon eux, tend à élever les théories du complot et la radicalisation du contenu, et pour les entreprises. pour continuer à signaler le contenu avec des hashtags comme #Stopthesteal.

À plus long terme, les conseils d’administration et les dirigeants doivent revoir leur «modèle commercial et leur dépendance à l’égard de la prise de décision algorithmique, qui a été liée à la propagation de la haine et de la désinformation en ligne», indiquent les lettres.

Les représentants d’Alphabet n’ont pas répondu aux questions. Un porte-parole de Facebook a déclaré qu’il avait interdit plus de 250 groupes suprémacistes blancs et imposé des règles comme celles interdisant aux milices de s’organiser sur sa plateforme. Un représentant de Twitter a cité des mesures qu’il a prises, comme la suspension de comptes qui partageaient principalement du contenu QAnon.

La rhétorique violente sur les plateformes de médias sociaux s’est intensifiée ces dernières semaines alors que les groupes planifiaient ouvertement le rassemblement à Washington, selon des chercheurs et des publications publiques, ce qui a incité les entreprises à critiquer pour ne pas avoir pris de mesures à l’avance.

Twitter et Facebook ont ​​interdit les comptes de Trump la semaine dernière alors que les géants de la technologie se démenaient pour réprimer les allégations de fraude sans fondement de Trump lors de l’élection présidentielle américaine.

Les investisseurs activistes gèrent ensemble environ 390 milliards de dollars (environ 28 crores lakh de Rs), mais possèdent des participations relativement modestes dans les sociétés de médias sociaux. Jusqu’à présent, les principaux actionnaires de l’espace ont refusé de commenter leurs réponses, notamment BlackRock Inc Vanguard Group Inc et Morgan Stanley.

Les interdictions de Trump ont suscité l’inquiétude parmi d’autres investisseurs que les utilisateurs et les annonceurs partiraient pour différentes plates-formes. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré que la décision était correcte mais créait un dangereux précédent. La chef des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, a déclaré que la société n’avait pas l’intention de lever son interdiction.