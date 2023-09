Facebook tue l’onglet Actualités dans plusieurs pays

Meta supprimera l’onglet d’actualités dédié de Facebook dans certains pays européens à partir de début décembre, a annoncé la société mardi. Le géant social affirme que les utilisateurs ne visitent pas la plate-forme pour obtenir des informations et du contenu politique et affirme que le changement affectera un nombre limité d’utilisateurs.

Rendre publics les documents Facebook

Meta a dit dans un communiqué de presse que son onglet d’actualités Facebook sera supprimé au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, mais a précisé que cela ne signifie pas que les actualités disparaîtront de la plateforme, mais simplement que l’onglet d’actualités sera supprimé. Dans le cadre de ce changement, les médias pourront toujours publier des articles et d’autres contenus que les utilisateurs pourront consulter.

Meta a déclaré dans le communiqué de presse que les gens visitent Facebook « pour se connecter avec les gens et découvrir de nouvelles opportunités, passions et intérêts », ajoutant que moins de 3 % des actualités apparaissent dans les flux des utilisateurs. Le faible trafic vers l’onglet Actualités signifie que la grande majorité des personnes ne seraient pas affectées par le changement, selon le communiqué de presse.

Cependant, malgré les assurances de Meta selon lesquelles les médias seront toujours en mesure de publier du contenu pour que les téléspectateurs puissent le voir, des rapports récents ont fait surface révélant Meta a discrètement réduit le trafic de référencement vers les médiasselon un rapport de l’éminent média britannique, Atteindre l’automate. Les revenus numériques au Royaume-Uni ont chuté de 14,5 % au premier trimestre 2023, et Reach a affirmé que la cause profonde provenait de « changements récents dans la façon dont Facebook présente le contenu d’actualité, entraînant une réduction du trafic référencé dans l’ensemble du secteur ».

La nouvelle arrive alors Meta a bloqué le contenu d’actualités de Facebook au Canada en juin en réponse à une loi adoptée obligeant les entreprises technologiques à payer les médias pour leur contenu. Le gouvernement canadien a adopté la loi sur les informations en ligne en juin, et Meta a déclaré dans un communiqué de presse qu’il « mettait fin à la disponibilité des nouvelles au Canada ».

Bien que Meta affirme que le contenu des médias apparaîtra toujours sur Facebook au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, il a déclaré dans son communiqué qu’il ne proposerait pas de nouvelles offres commerciales pour le contenu d’actualité et qu’il ne proposerait pas d’innovations de produits aux éditeurs d’informations locaux. La société affirme qu’elle continuera à honorer ses accords existants avec les éditeurs dans les pays respectifs « jusqu’à leur expiration », et a ajouté que le changement « n’a pas d’impact sur notre engagement à connecter les gens à des informations fiables sur nos plateformes ».