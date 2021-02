Facebook travaillerait sur sa propre version de Clubhouse – l’application de réseautage social de chat audio sur invitation uniquement. Selon un rapport du New York Times, le géant des médias sociaux a demandé aux employés de créer un produit similaire comme Clubhouse, bien que le développement en soit à ses débuts. Notamment, le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est récemment apparu sur Clubhouse où il a participé à une discussion sur l’avenir de la réalité augmentée et virtuelle (AR / VR). Avant l’apparition de Zuckerberg, Elon Musk de Tesla avait rejoint l’application plus tôt ce mois-ci où il avait même interagi avec le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, à propos de la saga boursière Gamestock-Wall Street.

Le rapport ajoute que le nom du projet Facebook-Clubhouse pourrait également changer à l’avenir et que le produit en est à ses « premiers » stades de développement. « Nous connectons les gens grâce aux technologies audio et vidéo depuis de nombreuses années et nous explorons toujours de nouvelles façons d’améliorer cette expérience pour les gens », a déclaré un porte-parole de Facebook dans le rapport de mercredi.

Au fil des ans, Facebook a essayé d’expérimenter de nouveaux formats et applications inspirés d’autres plates-formes du marché. Par exemple, la société a lancé des Stories sur Instagram en 2017 (et plus tard sur d’autres plateformes) inspirées de Snapchat de Snap. En 2018, la société a également lancé une nouvelle application, Lasso, qui permettait aux utilisateurs de créer de courtes vidéos et de s’enregistrer tout en dansant et en synchronisant les lèvres avec de la musique, similaire à TikTok. L’année dernière, Facebook a lancé une autre plate-forme de type TikTok, à savoir Collab, disponible pour les utilisateurs iOS aux États-Unis. Le géant des réseaux sociaux travaillerait également sur sa propre plate-forme de newsletter, inspirée de Substack.

Pendant ce temps, Twitter, le rival de Facebook, a également travaillé sur Twitter Spaces pour s’attaquer au Clubhouse. La plate-forme audio de Twitter serait présentée sur l’application Twitter principale; cependant, ses détails restent clairsemés pour le moment. La designer produit de Twitter, Maya Patterson, avait déclaré que cette fonctionnalité était destinée à créer un espace sûr pour des conversations intimes en public. Selon une image partagée par Twitter, Spaces peut accueillir plusieurs participants et les utilisateurs peuvent demander à faire partie de la conversation audio.