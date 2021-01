Facebook semblait être hors ligne vendredi soir pour certains utilisateurs aux États-Unis et en Europe, laissant des milliers d’utilisateurs à travers le monde dans l’impossibilité d’accéder à leurs profils ou d’utiliser les services de chat lors d’une panne généralisée.

Downdetector.com, qui mesure les problèmes de site Web, a vu les problèmes commencer à se produire vers 22 heures HNE.

Le problème le plus courant semblait concerner ceux qui tentaient de se connecter au site – ce qu’ils n’étaient pas en mesure de faire.

Ceux qui tentaient d’ouvrir leur application Facebook sur leurs téléphones ont été déconnectés et, lors de la tentative de connexion, l’accès a été refusé.

« Dieu merci, ce n’est pas seulement moi que je devenais très inquiet … a également déclaré que la session avait expiré pour moi et que je ne recevais pas le code lorsque mon numéro de téléphone enregistré est très certainement correct », a écrit un utilisateur en ligne.

‘Session expirée – indique que le mot de passe n’est pas valide. Lorsque vous essayez de réinitialiser, cela indique que mon compte n’existe pas! ‘ a ajouté un autre utilisateur frustré.

«Mon petit ami et moi avons tous deux été déconnectés. Cela ne me permettra pas à mes contacts de confiance de récupérer mon compte. Je n’ai pas accès à mon email et il ne m’enverra pas le code. Je sais que mon mot de passe est correct parce que je l’ai changé hier », a sonné un autre utilisateur de Facebook frustré.