Facebook To Biden: « Nous ne sommes pas la raison pour laquelle l’objectif de vaccination a été manqué »

WASHINGTON – Facebook et l’administration Biden se sont engagés dans un va-et-vient de plus en plus rancunier au cours du week-end après que l’administration a dénoncé le géant des médias sociaux pour avoir diffusé de la désinformation sur les vaccins Covid-19. Dimanche, le chirurgien général Vivek Murthy a réitéré les avertissements selon lesquels les fausses histoires sur les vaccins étaient devenues un danger pour la santé. « Ces plates-formes doivent reconnaître qu’elles ont joué un rôle majeur dans l’augmentation de la vitesse et de l’ampleur avec lesquelles la désinformation se propage », a déclaré M. Murthy dimanche sur CNN. Dans un article de blog Samedi, Facebook a appelé l’administration à cesser de « pointer du doigt » et a expliqué ce qu’elle avait fait pour encourager les utilisateurs à se faire vacciner. Le réseau social a également expliqué en détail comment il avait réprimé les mensonges sur les vaccins, qui, selon des responsables, ont conduit les gens à refuser de se faire vacciner. « L’administration Biden a choisi de blâmer une poignée de sociétés américaines de médias sociaux », a déclaré Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de Facebook, dans le message. « Le fait est que l’acceptation des vaccins parmi les utilisateurs de Facebook aux États-Unis a augmenté. »

M. Rosen a ajouté que les données de la société montraient que 85 % de ses utilisateurs aux États-Unis avaient été ou voulaient être vaccinés contre le coronavirus. Alors que le président Biden s’était fixé pour objectif de faire vacciner 70% des Américains d’ici le 4 juillet, ce que la Maison Blanche n’a pas atteint, « Facebook n’est pas la raison pour laquelle cet objectif a été manqué », a déclaré M. Rosen.

La réponse de Facebook fait suite à une condamnation énergique de l’entreprise par M. Biden. Interrogé vendredi sur le rôle des médias sociaux dans l’influence des vaccinations, M. Biden a déclaré dans un langage inhabituellement fort que les plateformes « tuaient des gens ». « Écoutez », a-t-il ajouté, « la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et cela – et ils tuent des gens. » D’autres responsables de la Maison Blanche se sont également exprimés de plus en plus sur la façon dont les médias sociaux ont amplifié les mensonges sur les vaccins. Jeudi, M. Murthy a accusé les sociétés de médias sociaux de ne pas avoir fait assez pour arrêter la propagation de fausses informations dangereuses sur la santé, la qualifiant de crise sanitaire nationale qui avait favorisé l’hésitation à la vaccination chez les Américains. Vendredi, Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a également dénoncé la désinformation « qui conduit les gens à ne pas prendre le vaccin, et des gens en meurent ». Elle a déclaré que la Maison Blanche avait la responsabilité de soulever la question.

La Maison Blanche a refusé de commenter le billet de blog de Facebook samedi. Dimanche matin, M. Murthy a également répondu aux accusations d’un responsable de Facebook qui a parlé anonymement à CNN, affirmant que l’administration « recherchait des boucs émissaires pour avoir manqué ses objectifs de vaccin ». L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 18 juillet 2021, 00 h 38 HE Après les critiques de Biden, Facebook a déclaré que ce n’était «pas la raison» pour laquelle les États-Unis avaient raté leur objectif de vaccination.

Le responsable de l'entreprise a déclaré à CNN avant l'apparition de M. Murthy sur le réseau d'information que lors de conversations privées, M. Murthy avait « loué notre travail » tout en critiquant publiquement l'entreprise. M. Murthy a réfuté la caractérisation. « J'ai été très cohérent dans ce que j'ai dit aux entreprises technologiques », a déclaré M. Murthy sur CNN dimanche matin. « Lorsque nous voyons des étapes qui sont bonnes, nous devons les reconnaître », a-t-il déclaré, ajoutant : « Mais ce que j'ai également dit, c'est que ce n'est pas suffisant. Nous assistons toujours à une prolifération de désinformation en ligne. » Facebook, Twitter et d'autres sites de médias sociaux ont longtemps lutté avec leur rôle de plateformes de parole tout en protégeant leurs utilisateurs des campagnes de désinformation, comme les efforts russes pour influencer les élections présidentielles ou les fausses déclarations sur la pandémie. Ces derniers mois, Facebook a pris des mesures contre les publicités anti-vaccination et les fausses déclarations sur les vaccins. En octobre, il a déclaré qu'il n'autoriserait plus les publicités anti-vaccination sur sa plateforme. En février, la société est allée plus loin et a déclaré qu'elle supprimerait les messages contenant des allégations erronées sur les vaccins, y compris des affirmations selon lesquelles les vaccins causent l'autisme ou qu'il est plus sûr pour les gens de contracter le coronavirus que de recevoir les vaccins. Mais la désinformation en ligne sur les vaccins n'a pas été éradiquée. Des mensonges se sont répandus selon lesquels les vaccins peuvent altérer l'ADN ou que les vaccins ne fonctionnent pas. Samedi, M. Rosen a déclaré dans un article de blog que parmi les utilisateurs américains de Facebook, l'hésitation vis-à-vis des vaccins avait diminué de 50 % depuis avril et l'acceptation des vaccins avait augmenté de 10 à 15 points de pourcentage, ou de 70 % à plus de 80 %.

« Bien que les médias sociaux jouent un rôle important dans la société, il est clair que nous avons besoin d’une approche globale de la société pour mettre fin à cette pandémie », a déclaré M. Rosen. « Et les faits – et non les allégations – devraient aider à éclairer cet effort. » La frustration de la Maison Blanche à l’égard de Facebook s’est accentuée depuis plusieurs mois, ont déclaré des personnes connaissant le sujet. Alors que l’administration Biden a demandé à Facebook de partager des informations sur la propagation de la désinformation sur le réseau social, l’entreprise a refusé de coopérer, ont déclaré les gens. Vendredi, Robert Flaherty, le directeur numérique de la Maison Blanche, a déclaré dans un tweet : « Je suppose qu’il me reste une question simple : combien de personnes ont vu de la désinformation sur le vaccin Covid sur Facebook ?