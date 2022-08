Facebook teste de nouvelles sauvegardes cryptées pour l’application de chat Messenger

Meta, anciennement Facebook, plans annoncés jeudi pour tester une nouvelle fonctionnalité de stockage sécurisé pour les sauvegardes des discussions chiffrées de bout en bout des utilisateurs sur Messenger.

L’annonce vient après Facebook a rendu les historiques de chat Messenger à la police du Nebraska dans le cadre d’une enquête sur un prétendu avortement illégal. Un porte-parole de Meta n’était pas immédiatement disponible pour commenter mais dit Wired que le déménagement n’est pas lié.

Le cryptage de bout en bout garantit que deux parties peuvent discuter en toute sécurité en brouillant les données afin que les messages ne puissent être lus que par l’expéditeur et le destinataire. La fonction de stockage sécurisé permettra aux utilisateurs de sauvegarder les conversations Messenger cryptées de bout en bout au cas où ils souhaiteraient restaurer l’historique de leurs messages sur un nouvel appareil.

Facebook n’aura pas accès à ces messages et les utilisateurs pourront créer un code PIN, générer un code ou utiliser un service cloud tiers pour restaurer leurs messages.

La fonctionnalité est déployée sur les appareils Android et iOS cette semaine, mais elle n’est pas encore disponible sur le site Web Messenger. Meta a également annoncé son intention d’étendre les tests de messages cryptés de bout en bout sur Instagram.

“Les gens veulent être sûrs que leurs conversations en ligne avec leurs amis et leur famille sont privées et sécurisées”, a déclaré Meta dans un communiqué. “Nous travaillons dur pour protéger vos messages et appels personnels avec un cryptage de bout en bout par défaut sur Messenger et Instagram.”

La société discute du déploiement à grande échelle du cryptage de bout en bout depuis 2016, mais les critiques ont déclaré que la mesure de sécurité rendrait beaucoup plus difficile pour les forces de l’ordre d’attraper les prédateurs d’enfants.

Lors d’un “sommet sur l’accès légal” organisé par le ministère de la Justice en 2019, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que Facebook deviendrait un “rêve devenu réalité pour les prédateurs et les pornographes juvéniles”.

Meta a déclaré dans le communiqué qu’il progressait vers le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut pour les messages et les appels personnels en 2023.