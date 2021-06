Facebook suspend le compte de Trump pendant deux ans à la suite du rapport du Conseil de surveillance — RT USA News

Le géant des médias sociaux Facebook a annoncé qu’il suspendait le compte de l’ancien président américain Donald Trump pendant deux ans, à compter du début du gel le 7 janvier, et ne le rétablira que « si les conditions le permettent ».

Lors du premier lancement de la suspension au début de cette année, Facebook a déclaré les tweets de Trump en janvier, avant que ses partisans ne se révoltent au Capitole des États-Unis, « une grave violation de nos règles ».

La durée de la suspension a été annoncée par Facebook vendredi. Auparavant, le conseil de surveillance de la société – un organe mis en place par Facebook pour peser de telles questions – avait jugé sa suspension appropriée, mais avait recommandé qu’une date de fin y soit fixée.

En réponse au Conseil de surveillance, Trump suspendu pendant deux ans ; Ne sera rétabli que si les conditions le permettent https://t.co/0n1pWwv9kM – Salle de presse Facebook (@fbnewsroom) 4 juin 2021

Une suspension de deux ans est la sanction la plus sévère de Facebook appliquée aux personnalités publiques « en période de troubles civils et de violence continue », et si le compte de Trump est rétabli en janvier 2023, l’ancien président devra se censurer pour éviter un autre temps mort, a averti Facebook.

« Lorsque la suspension sera finalement levée, il y aura un ensemble strict de sanctions à escalade rapide qui seront déclenchées si M. Trump commet de nouvelles violations à l’avenir, jusqu’à et y compris la suppression permanente de ses pages et comptes », les article de blog de Facebook ajouté.

C’est-à-dire si Trump est effectivement autorisé à revenir en 2023 à l’expiration du mandat de deux ans. Facebook a déclaré que la suspension pourrait être prolongée « si nous déterminons qu’il existe toujours un risque grave pour la sécurité publique. »





Le risque supposé pour la sécurité publique a été cité comme justification de l’interdiction en premier lieu. Facebook a estimé que la remise en question par Trump de sa défaite électorale était une tentative « de saper la transition pacifique et légale du pouvoir », et son encouragement aux manifestations sur Capitol Hill une tentative « inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu ».

La déclaration de Facebook vendredi a noté que « M. Trump est et restera libre de s’exprimer publiquement par d’autres moyens. Cependant, l’ancien président a été exclu de toutes les grandes plateformes de médias sociaux, dont aucune n’a annoncé son intention de le laisser revenir.





Twitter, autrefois la plateforme de prédilection de Trump, a été explicite sur la permanence de sa suspension, le directeur financier Ned Segal déclarant en février : « lorsque vous êtes retiré de la plateforme, vous êtes retiré de la plateforme ».

