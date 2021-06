Facebook suspend Donald Trump pour 2 pour avoir fait l’éloge des émeutiers du Capitole

Facebook a suspendu l’ancien président Donald Trump pendant deux ans, mais à temps pour qu’il retrouve un puissant mégaphone sur les réseaux sociaux pour le cycle électoral de 2024.

Mais Facebook a averti que Facebook et Instagram de Trump encourraient des sanctions ou seraient complètement supprimés s’il commettait de futures violations.

« Lorsque la suspension sera finalement levée, il y aura un ensemble strict de sanctions à escalade rapide qui seront déclenchées si M. Trump commet de nouvelles violations à l’avenir, jusqu’à et y compris la suppression permanente de ses pages et comptes », a déclaré Facebook vendredi.

Les comptes de Trump sur Facebook et Instagram ont été gelés à la suite de l’attaque du 6 janvier après avoir félicité les partisans qui ont pris d’assaut le Capitole.

Le Conseil de surveillance de Facebook – un panel d’experts quasi-indépendant financé par Facebook – a décidé que la suspension des comptes Facebook et Instagram de Trump était la bonne décision, mais a déclaré qu’il n’était pas approprié d’imposer une suspension indéfinie et a demandé à la société d’examiner la question dans les six mois. , ouvrant la porte au retour possible de Trump.

Facebook après la suspension de Trump :Le discours politique des dirigeants mondiaux bénéficiera d’un traitement moins préférentiel

La loi Trump Florida contestée :Facebook, YouTube et Twitter contestent la loi de Floride inspirée par Trump interdisant la «censure» des conservateurs

« Le mois dernier, le Conseil de surveillance a confirmé la suspension par Facebook des comptes Facebook et Instagram de l’ancien président américain Donald Trump à la suite de ses louanges envers les personnes engagées dans des violences au Capitole le 6 janvier. suspension, déclarant qu' »il n’était pas approprié que Facebook impose la peine indéterminée et sans norme de suspension indéfinie », a déclaré Facebook dans un communiqué. « Le conseil d’administration nous a demandé d’examiner la décision et de répondre d’une manière claire et proportionnée, et a fait un certain nombre de recommandations sur la façon d’améliorer nos politiques et nos processus. »

Trump a perdu son lien direct avec ses partisans lorsqu’il a été expulsé des principales plateformes de médias sociaux du pays à la suite de l’attaque du Capitole. Il s’est plutôt appuyé sur un patchwork de communiqués de presse et de messages personnels, d’interviews télévisées, d’e-mails et d’appels automatisés pour atteindre ses supporters. Cette semaine, il a débranché un blog « From the Desk of Donald J. Trump » en raison du faible lectorat.

Facebook a également annoncé de nouveaux « protocoles d’application » pour des cas exceptionnels comme celui de Trump.

« Compte tenu de la gravité des circonstances qui ont conduit à la suspension de M. Trump, nous pensons que ses actions constituaient une grave violation de nos règles qui méritent la peine la plus élevée disponible en vertu des nouveaux protocoles d’application », a déclaré Facebook. « Nous suspendons ses comptes pendant deux ans, à compter de la date de la suspension initiale le 7 janvier de cette année. »

Cette histoire se développe