Facebook sur un «  chemin dangereux  », prévient le responsable de la Fédération internationale des journalistes alors que la plate-forme sévit contre le sébaste affilié à RT

Le compte de Redfish sur Facebook, qui comptait plus de 830 000 abonnés, a été ciblé plus tôt vendredi sur des publications qui auraient enfreint les normes communautaires de la plate-forme.

L’une des publications en question a marqué la défaite du fascisme en Italie, tandis que l’autre a commémoré l’Holocauste, avec des photos des détenus du camp d’extermination d’Auschwitz, dont certains étaient à moitié nus. Ces images ont été signalées par Facebook comme enfreignant les règles sur «Nudité et activité sexuelle.»

« Si les photos de prisonniers détenus par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale sont supprimées parce qu’elles auraient enfreint les directives sur la nudité, les algorithmes de Facebook ne sont pas adaptés à leur objectif », Anthony Bellanger, le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, a déclaré à RT. «Le journalisme est une question de contexte», il a souligné.

Mais, selon Bellanger, le scénario le plus inquiétant est que le sébaste aurait pu faire face à des restrictions pour « Raisons politiques. »

«Il y a de sérieuses inquiétudes qu’une société privée non responsable comme Facebook puisse décider, quelles opinions politiques elle autorise et lesquelles elle décide de censurer». il a dit.

C’est une voie dangereuse à emprunter et qui peut saper la liberté des médias.

L’interdiction du compte de Redfish sur Facebook est devenue un autre chapitre de la récente répression des médias sociaux sur RT.

Il y a à peine une semaine, YouTube a giflé la chaîne anglaise de RT avec une interdiction de sept jours contre le lancement de diffusions en direct. La «grève» a été lancée sur des clips plus anciens qui avaient été téléchargés sur la page il y a des semaines et même des mois. La plate-forme a affirmé que les vidéos enfreignaient ses politiques sur « désinformation médicale » et « Spam, pratiques trompeuses et escroqueries. »

L’année dernière, le compte Twitter de RT a été marqué comme média affilié à l’État russe, ce qui signifie que ses tweets ne sont pas promus ou suggérés pour une lecture plus approfondie par la plate-forme de micro-blogging.

