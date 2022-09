Facebook supprime les opérations d’influence politique de la Chine et de la Russie

La société mère de Facebook, Meta, l’a dit a supprimé deux réseaux de comptes non connectés basé en Chine et en Russie cherchant à influencer les récits politiques aux États-Unis et en Europe.

La plate-forme recherche et supprime régulièrement les comptes qui, selon elle, ont enfreint sa politique contre les comportements inauthentiques coordonnés. Une telle activité est devenue un point d’éclair aux États-Unis après l’élection présidentielle de 2016, lorsque les agences de renseignement ont découvert que des groupes russes avaient utilisé des plateformes de médias sociaux pour diffuser des récits de division aux États-Unis.

La campagne d’influence basée en Russie ciblait principalement l’Allemagne ainsi que la France, l’Italie, l’Ukraine et le Royaume-Uni À partir de mai, un réseau de plus de 60 sites Web se faisant passer pour des organes de presse légitimes en Europe a publié des articles originaux critiquant l’Ukraine et plaidant contre les sanctions occidentales contre la Russie, dit Méta. Le groupe ferait la promotion des articles et des mèmes originaux et des vidéos YouTube sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, Telegram, Twitter et Change.org, a-t-il ajouté.

Meta a qualifié l’opération “d’opération d’origine russe la plus importante et la plus complexe que nous ayons interrompue depuis le début de la guerre en Ukraine”.

“Il présentait une combinaison inhabituelle de sophistication et de force brute”, a déclaré Meta. “Les sites Web usurpés et l’utilisation de nombreuses langues ont exigé des investissements à la fois techniques et linguistiques. L’amplification sur les réseaux sociaux, en revanche, reposait principalement sur des publicités brutes et de faux comptes.”

Meta a déclaré que le groupe créerait de nouveaux sites Web même s’il bloquait ses domaines d’origine tout au long de l’enquête. Les pages fonctionnaient dans plusieurs langues différentes et leurs publications étaient parfois amplifiées par les pages Facebook des ambassades de Russie en Europe et en Asie.

Pourtant, Meta a déclaré que la plupart des comptes avaient été détectés et supprimés par son système automatisé avant même de commencer son enquête.

Par ailleurs, Meta a déclaré avoir supprimé un “petit réseau” lancé en Chine qui ciblait les États-Unis, la République tchèque et certains publics chinois et francophones dans d’autres endroits. La campagne « comprenait quatre efforts largement distincts et de courte durée, chacun axé sur un public particulier à des moments différents entre l’automne 2021 et la mi-septembre 2022 », a déclaré Meta.

Aux États-Unis, l’opération basée en Chine “ciblait des personnes des deux côtés du spectre politique”, a déclaré Meta, et était le premier réseau chinois axé sur la politique intérieure américaine qu’il a perturbé avant les élections de mi-mandat de 2022. Dans le passé, a déclaré la société, les campagnes d’influence chinoises qu’elle perturbait se concentraient généralement sur la critique des États-Unis auprès du public d’autres pays.

La campagne en République tchèque a poussé les récits antigouvernementaux, a déclaré Meta, ciblant le soutien de l’État à l’Ukraine. Meta a déclaré que chaque campagne comprenait environ une demi-douzaine de comptes et était publiée “pendant les heures de travail en Chine” et que peu de personnes s’intéressaient réellement aux publications.

