Facebook supprime le «  faux  » réseau d’influence politique de l’Ukraine pour compte d’autrui

Facebook Inc (FB.O) a supprimé un réseau de centaines de faux comptes et pages ciblant des personnes en Ukraine et liés à des personnes précédemment sanctionnées par les États-Unis pour leurs efforts visant à s’immiscer dans les élections américaines, a annoncé jeudi la société. Facebook a déclaré que le réseau avait géré une campagne trompeuse de longue date sur plusieurs plates-formes de médias sociaux et d’autres sites Web, se faisant passer pour des organes de presse indépendants et promouvant un contenu favorable sur les politiciens ukrainiens, y compris des activités susceptibles d’être embauchées. La société a déclaré qu’elle avait commencé son enquête après un avertissement du FBI.

Facebook a attribué l’activité à des individus et à des entités sanctionnés par le département du Trésor américain, y compris le politicien Andriy Derkach, un législateur pro-russe qui a été mis sur liste noire par le gouvernement américain en septembre pour avoir tenté d’interférer dans l’élection américaine de 2020 remportée par le président Joe Biden. Facebook a déclaré avoir supprimé les comptes de Derkach en octobre 2020.

Derkach a déclaré à Reuters qu’il commenterait l’enquête de Facebook vendredi.

Facebook a également attribué le réseau à des consultants politiques associés aux politiciens ukrainiens Oleh Kulinich et Volodymyr Groysman, l’ancien Premier ministre ukrainien. Kulinich n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Groysman n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter.

Facebook a déclaré qu’en plus de promouvoir ces politiciens, le réseau a également diffusé des informations positives sur les acteurs de tout le spectre politique, probablement sous forme de service payant. Il a déclaré que l’activité sur laquelle elle avait enquêté avait commencé vers 2015, était uniquement centrée sur l’Ukraine et avait publié du contenu anti-russe.

« Vous pouvez vraiment considérer ces opérateurs comme des mercenaires d’influence potentiels, louant un support en ligne inauthentique dans les cercles politiques ukrainiens », a déclaré Ben Nimmo, responsable des opérations d’influence mondiales sur les menaces de Facebook, lors d’un appel avec des journalistes.

L’équipe d’enquête de Facebook a déclaré que l’Ukraine, qui a été l’une des principales sources de «comportement inauthentique coordonné» qu’elle supprime du site, abrite un nombre croissant d’opérations d’influence vendant des services.

Facebook a déclaré avoir supprimé 363 pages, suivies par environ 2,37 millions de comptes, et 477 comptes de ce réseau pour avoir enfreint ses règles. Le réseau a également dépensé environ 496000 dollars en publicités Facebook et Instagram, a déclaré Facebook.

