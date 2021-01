Le géant des médias sociaux Facebook a fermé un compte géré par Press TV, un important média iranien de langue anglaise. Le réseau a déclaré qu’il n’avait reçu aucun avertissement ni aucune explication avant la suppression.

MISE À JOUR: Facebook rétablit la page Press TV avec 4 millions d’abonnés, quelques heures après la mystérieuse suppression « FINALE »

La page du réseau, qui compte quatre millions de followers, a disparu de Facebook mardi après-midi.

«Dans une notification lors de la suppression de la page mardi matin, le géant américain des médias sociaux a déclaré que la décision était ‘définitive’, ajoutant qu’elle ne pouvait pas fournir d’informations supplémentaires pour des ‘raisons de sûreté et de sécurité’. Press TV a déclaré, condamnant le « attaque » par le géant des médias sociaux.

Le mouvement hostile de Facebook vers Press TV a coïncidé avec de nouvelles allégations soulevées contre Téhéran par le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. S’exprimant mardi au National Press Club de Washington, Pompeo a affirmé que le groupe terroriste Al-Qaïda avait créé un nouveau «Domicile» dans le pays, sans fournir aucune preuve tangible pour étayer cette audacieuse allégation.

Cependant, Press TV a également émis l’hypothèse que la suppression pourrait faire partie de la purge en cours par Big Tech des partisans de Trump, affirmant que le «L’attaque coïncide avec la couverture par Press TV de la violence post-électorale choquante aux États-Unis.» C’était apparemment en référence à la suppression massive de comptes de médias sociaux à la suite de l’émeute de Capitol Hill la semaine dernière.

La campagne a déjà conduit Twitter à supprimer les comptes du président américain Donald Trump et de nombreux de ses partisans, y compris des personnalités de premier plan telles que l’ancien conseiller à la sécurité nationale, le général Michael Flynn et l’avocat Sidney Powell. Lundi, Twitter a également révélé qu’il avait suspendu plus de 70000 comptes «Qui étaient principalement dédiés au partage de contenu QAnon.»

