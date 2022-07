Facebook supprime des centaines d’emplois de garde en mettant fin au contrat avec ABM

La société mère de Facebook, Meta, a annulé un contrat avec des gardiens à son siège social de la Silicon Valley, entraînant des centaines de suppressions d’emplois plus tard ce mois-ci.

Meta a informé le fournisseur de gestion des installations ABM Industries de l’annulation à la mi-juin, et les réductions entreront en vigueur le 25 juillet, selon des documents déposés auprès du département de développement de l’emploi de l’État de Californie.

Dans une lettre datée du 1er juillet, un responsable des ressources humaines d’ABM a écrit au département que la décision affecterait 368 employés d’ABM au 1 Hacker Way à Menlo Park, en Californie. Sont inclus dans les coupes les nettoyeurs de cuisine, les nettoyeurs de nuit, les trieurs de recyclage et le soutien des cafés, ainsi que 10 superviseurs et sept gestionnaires.

“Alors que le fournisseur de garde ultérieur que Meta a embauché pour fournir ces services peut conserver tout ou partie des employés d’ABM sur ce compte, ABM n’a aucune connaissance indépendante des plans d’embauche de ce fournisseur”, a écrit le représentant d’ABM.

Les coupes surviennent alors que l’activité publicitaire en ligne de Facebook est confrontée à un ralentissement en raison de la hausse de l’inflation, de la guerre en Ukraine et des modifications de la confidentialité de l’iOS d’Apple. La société a déclaré en mai qu’elle ralentissait le rythme des embauches après avoir prévu une baisse potentielle des revenus d’une année sur l’autre au deuxième trimestre.

La lettre ne fournissait pas de motif pour la résiliation du contrat. Un représentant de Facebook a déclaré que l’entreprise prévoyait de remplacer le fournisseur par une autre entreprise, mais n’a pas précisé combien de travailleurs feront partie du contrat.

Un représentant d’ABM n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

ABM, qui est cotée en bourse et emploie plus de 100 000 personnes, a déclaré lors de son appel aux résultats de décembre qu’elle comptait Facebook, Google et Adobe parmi ses clients. ABM a déclaré que ces entreprises faisaient partie de celles qui avaient “étendu leur empreinte de bureau”.

Les installations de Facebook sont nettement plus calmes depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Comme l’entreprise prévoyait un retour au bureau, les employés ont eu la possibilité de postuler pour un travail à distance permanent. La société a rouvert ses bureaux de la région de la baie pour certains employés en mai.

Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré aux employés la semaine dernière que l’entreprise avait réduit ses plans d’embauche d’ingénieurs d’au moins 30 % cette année. Lundi, des rapports ont fait surface selon lesquels la direction de Meta avait exhorté aux employés d’identifier et de signaler les « moins performants », en ajoutant « ils échouent dans cette entreprise ».

– Jonathan Vanian et Kif Leswing de CNBC ont contribué à ce rapport.

