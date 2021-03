Facebook supprime des centaines de faux comptes Instagram russes

Facebook affirme avoir supprimé des centaines de faux comptes Instagram qui visaient à semer la confusion chez les Russes qui protestaient contre l’arrestation du critique du Kremlin Alexey Navalny.

De faux comptes ont publié des informations non pertinentes en utilisant des hashtags, des lieux et des mots-clés pour intervenir et confondre les utilisateurs pro-Navalny à la recherche d’informations sur les manifestations, a déclaré le géant des médias sociaux.

« Nous avons supprimé 530 comptes Instagram originaires principalement de Russie et ciblé un public national lors des récentes manifestations de soutien à Alexey Navalny, un militant anti-corruption et politicien de l’opposition en Russie », a déclaré Facebook dans un article de blog.

De nombreux faux comptes contenaient des photos de profil de célébrités ou des images automatisées. Ils utilisaient également des hashtags fréquemment utilisés par les partisans de Navalny et se sont enregistrés dans les lieux où des manifestations étaient prévues.

Navalny a passé cinq mois à se rétablir en Allemagne après avoir été empoisonné par un agent neurotoxique. Il attribue l’attaque aux autorités russes mais le Kremlin a nié toute responsabilité.

Le chef de l’opposition a été arrêté à son retour en Russie pour avoir prétendument violé ses conditions de libération conditionnelle en ne se présentant pas aux réunions avec les forces de l’ordre alors qu’il se rétablissait en Allemagne. Il a été condamné à deux ans et demi de prison, ce qui a déclenché des manifestations dans tout le pays.

En janvier, le chien de garde russe a appelé les réseaux sociaux tels que Facebook à être tenus pour responsables de l’implication d’adolescents dans les «rassemblements non autorisés du 23 janvier» pro-Navalny.

Dans une déclaration à Euronews, Facebook a déclaré: « Ces comptes ont été supprimés dans le cadre de notre travail en cours pour trouver et arrêter des campagnes coordonnées qui cherchent à manipuler le débat public à travers nos applications.

« Il ne s’agit pas de supprimer les comptes d’authentiques manifestants Pro-Navalny », ont-ils ajouté.

Le chien de garde russe a répondu à la suppression de ces comptes par Facebook, exigeant une liste des profils auxquels l’accès a été restreint, ainsi que les raisons de leur blocage.