Facebook s’excuse d’avoir menacé d’interdire un tricoteur de 81 ans pour «  discours de haine  »

Une veuve britannique âgée a été menacée d’une interdiction permanente de Facebook après que la plate-forme de médias sociaux ait confondu ses messages sur le tricotage de cochons en laine comme un « discours de haine ».

Rita Rich-Mulcahy, 81 ans, qui vit dans un village de retraités au sud d’Adélaïde, en Australie, s’est mise au défi de tricoter 100 porcs de cinq pouces pour la charité après la mort de son mari.

Mais après avoir partagé des photos de ses créations sur le site de médias sociaux et répondu innocemment aux commentaires de ses amis, Facebook lui a lancé deux avertissements.

Une amie a posté: «lapins blancs, lapins blancs» le 1er février et elle a répondu: «Non, cochons blancs, cochons blancs!». Cela lui a valu le premier avertissement de «discours de haine».

Rita Rich-Mulcahy, 81 ans, qui vit dans un village de retraités au sud d’Adélaïde, en Australie, s’est mise au défi de tricoter 100 porcs pour des œuvres caritatives après la mort de son mari.

Puis elle a posté une photo d’un «cochon à haute visibilité». Cela lui a valu un deuxième avertissement. Un troisième avertissement pourrait la laisser avec une interdiction permanente.

«Maintenant, j’ai deux grèves contre moi sans aucun moyen de faire appel. Le bot va donc regarder tout ce que je tape maintenant. C’est ridicule », a déclaré Mme Rich-Mulcahy, originaire de Coalbrookdale, dans le Shropshire.

Sa page Facebook est consacrée aux cochons en laine qu’elle tricote.

Mme Rich-Mulcahy a déclaré: « Facebook utilise évidemment un robot pour parcourir Facebook et j’avais fait deux commentaires, totalement innocents, que le robot considérait comme un discours de haine.

Si j’abandonne Facebook, je perdrais ma grande connexion avec mes amis du Shropshire.

La page Facebook de Mme Rich-Mulcahy est consacrée aux cochons en laine qu’elle tricote (photo)

Ici, on peut voir le «piggy haute visibilité» parler à travers un mégaphone. Le message lui a valu un deuxième avertissement. Un troisième avertissement pourrait la laisser avec une interdiction permanente

Mais dans une torsion de l’histoire, Facebook dit: « Nos systèmes ont fait une erreur ici et les commentaires ont maintenant été rétablis. Nous faisons parfois des erreurs lors de l’examen du contenu, c’est pourquoi nous donnons aux gens la possibilité de faire appel de nos décisions.

Mme Rich-Mulcahy, originaire de Coalbrookdale et fille d’un ancien maire de l’arrondissement de Wenlock, Joe Rich (Joseph Rich Avenue à Madeley est nommé en son honneur) a émigré en Australie pour enseigner les langues et l’art européens en 1965.

«J’ai épousé John Mulcahy, un ingénieur, ici à Oz. Il est décédé il y a un an. J’ai rejoint un groupe de tricot sur Facebook lorsque j’ai perdu mon mari pour gérer mon chagrin et je me suis fixé comme objectif de tricoter 100 petits cochons, chacun étant un jeu de mots liés aux porcs, comme dans Pigcasso, Francis Bacon, Hamlet, Hamplify, et ainsi de suite. J’ai jusqu’à 79 ans! La série s’appelle pigtales et j’appelle les cochons Wittyknits.

Ici un cochon en laine tricoté appelé ‘Hamadeus’, serrant un rouleau de partitions et un bâton

Elle prévoit de montrer les cochons en laine de cinq pouces de haut afin de collecter des fonds pour The Smith Family, une organisation caritative qui aide les enfants australiens défavorisés à créer un meilleur avenir grâce à l’éducation.

Mme Rich-Mulcahy, qui vivait à Strethill Road puis à Woodside, à Coalbrookdale, a ajouté: « J’ai toujours aimé les porcs et j’ai grandi à côté d’un champ de porcs appartenant à mon voisin, Joe Cox, le laitier. J’ai toujours dessiné des cochons quand j’étais petit.

Après que ses publications aient été restaurées par Facebook, elle a ajouté: « Vous avez rendu une vieille dame très heureuse aujourd’hui. Cela peut sembler insignifiant pour la plupart des gens, mais pour quelqu’un qui n’avait même jamais eu un livre de bibliothèque en retard, être accusé d’utiliser un discours de haine était effrayant.