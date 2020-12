Facebook a annoncé qu’il supprimerait les fausses informations sur les vaccins de sa plateforme.

Cela vient après que le Royaume-Uni soit devenu le premier pays au monde à autoriser le vaccin Pfizer / BioNTech et pourrait distribuer des injections en quelques jours.

L’annonce prépare le terrain pour la plus grande campagne de vaccination de l’histoire britannique et est venue juste avant ce que les experts préviennent comme un hiver long et sombre, avec des cas augmentant à des niveaux records aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe ces derniers jours.

Mais l’arrivée d’un vaccin a acheté son propre défi: est-ce que suffisamment de gens seront prêts à prendre le coup pour éradiquer le virus?

On craint que le scepticisme ou l’hésitation à l’égard du vaccin ne soit influencé par la désinformation en ligne.

Jeudi, Hans Kluge, directeur de l’OMS Europe, a déclaré: « Je vous exhorte à rechercher des informations fiables auprès de sources dignes de confiance. Ne faites pas partie d’une infodémie de désinformation. La vaccination sauve des vies; la peur les met en danger. »

Suite à une pression croissante, Facebook a maintenant déclaré qu’il adoptait une position plus ferme sur la désinformation sur sa plate-forme.

Il a déclaré que dans les semaines à venir, il supprimerait spécifiquement la désinformation anti-vaccination qui a été démystifiée par des experts en santé publique.

Facebook investira également 100 millions de dollars (82 millions d’euros) dans l’industrie de l’information et soutiendra les vérificateurs de faits.

« Nous avons publié … des articles sur les super-propagateurs de désinformation sur Facebook ou Twitter et beaucoup de canulars ont été autorisés à circuler sur ces plateformes », Chine Labbe, rédacteur en chef pour l’Europe de NewsGuard, une extension de navigateur qui évalue les sites d’information selon leur fiabilité, a déclaré au Cube.

« C’est bien que Facebook en parle en ce moment, mais jusqu’à présent, ils ont prouvé qu’ils n’étaient pas prêts à s’attaquer à ce problème. »