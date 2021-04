OK, propriétaires d’iPhone, c’est l’heure de la décision.

Apple a publié des mises à jour des systèmes d’exploitation de ses appareils qui obligeront les applications à demander l’autorisation de suivre votre activité en ligne.

Une fois que vous avez mis à jour iOS 14.5 sur votre iPhone – ou mis à jour votre iPadOS – et que vous lancez des applications telles que Facebook, vous obtiendrez probablement des invites vous demandant si vous souhaitez laisser les applications vous suivre sur les applications et les sites Web d’autres entreprises.

Cela a été un point sensible pour Facebook, car moins d’accès à ces données pourrait nuire à son activité de publicité numérique aux États-Unis, estimée par eMarketer à environ 40 milliards de dollars. Les consommateurs devraient apprécier le suivi, car il permet à Facebook de diffuser de meilleures publicités ciblées, selon la société. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la collecte de données était excessive et pourrait être exploitée.

Apple a déclaré lors de son événement « Spring Loaded » la semaine dernière, la mise à jour iOS 14.5 et la mise à jour iPadOS 14 arriveraient cette semaine. La mise à jour inclut la « Transparence du suivi des applications » exigeant que toute application de suivi de votre activité sur les applications et les sites Web d’autres entreprises vous avertisse. À ce stade, l’invite vous permettra d’autoriser la poursuite du suivi ou de vous désabonner.

«La façon dont cela va fonctionner est que les utilisateurs doivent« accepter »ce que Facebook veut», a déclaré Patrick Moorhead, fondateur et président de Moor Insights & Strategy.

Les consommateurs qui refusent le suivi verront probablement moins de publicités pertinentes et Facebook pourrait voir les revenus publicitaires américains baisser jusqu’à 3 milliards de dollars par an, a-t-il déclaré.

Dans son invite, Facebook prévoit de demander aux utilisateurs d’autoriser la poursuite du suivi. « Les publicités personnalisées sont un moyen important pour les gens de découvrir les petites entreprises sur Facebook et Instagram, et comment ces publicités aident les petites entreprises à passer d’une idée à un moyen de subsistance », a déclaré Facebook dans un message à la fin du mois de février.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent actuellement accéder aux paramètres pour empêcher le suivi intersite. Mais cette nouvelle exigence de la mise à jour donnera aux consommateurs encore plus de contrôle sur leurs données, a déclaré Apple dans une vidéo publiée lundi sur YouTube à propos de la mise à jour. « Certaines applications intègrent des trackers qui prennent plus de données que nécessaire, les partageant avec des tiers comme des annonceurs et des courtiers en données », indique la vidéo. « Vos informations sont à vendre. Vous êtes devenu le produit. »

Remarque: quelle que soit la façon dont vous répondez initialement aux invites, vous pouvez toujours modifier vos paramètres après avoir pris la décision initiale d’accepter ou de refuser en accédant à Paramètres> Confidentialité> Suivi, selon Apple.

Apple avait initialement prévu de publier la fonction anti-tracking en septembre dernier, mais l’a retardée pour donner aux applications «gratuites» dépendantes de la publicité le temps de s’adapter aux changements. Facebook a passé une partie du retard à faire exploser Apple pour un changement qui, selon lui, pourrait rendre difficile la survie des petites applications sans facturer les consommateurs. Dans le même temps, Facebook a reconnu aux investisseurs que ses propres revenus publicitaires pourraient également être affectés.

