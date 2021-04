Facebook, qui se positionne depuis longtemps comme un site de liberté d’expression, est devenu de plus en plus proactif dans la surveillance des contenus susceptibles de conduire à des violences dans le monde réel. La société de la Silicon Valley est critiquée depuis des années pour la manière dont elle a géré des événements d’actualité sensibles. Cela inclut l’élection présidentielle de l’année dernière, lorsque la désinformation en ligne sur la fraude électorale a galvanisé les partisans de l’ancien président Donald J. Trump. Estimant que l’élection avait été volée à M. Trump, certains partisans ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole le 6 janvier.

Alors que les plaidoiries finales commençaient dans le procès et que Minneapolis se préparait à un verdict, Facebook a déclaré qu’il identifierait et supprimerait les publications sur le réseau social qui exhortaient les gens à apporter des armes dans la ville. Il a également déclaré qu’il protégerait les membres de la famille de M. Floyd contre le harcèlement et supprimerait les contenus qui louaient, célébraient ou se moquaient de sa mort.

Avant l’élection, Facebook a pris des mesures pour lutter contre la désinformation, l’ingérence étrangère et la répression des électeurs. La société a affiché des avertissements sur plus de 150 millions de messages avec de la désinformation électorale, supprimé plus de 120 000 messages pour violation de ses politiques d’ingérence des électeurs et supprimé 30 réseaux qui ont publié de faux messages sur l’élection.

Mais les critiques ont déclaré que Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux n’en faisaient pas assez. Après l’assaut du Capitole, le réseau social a empêché M. Trump de publier sur le site. Le conseil de surveillance indépendant de la société débat actuellement de la question de savoir si l’ancien président sera autorisé à revenir sur Facebook et a annoncé son intention de rendre sa décision « dans les prochaines semaines», Sans donner de date précise.

La mort de M. Floyd, qui était noir, a conduit à une vague de manifestations de Black Lives Matter à travers le pays l’année dernière. M. Chauvin, un ancien policier de Minneapolis qui est blanc, fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable, de meurtre au deuxième degré et de meurtre au troisième degré pour la mort de M. Floyd. Le procès a commencé fin mars. M. Chauvin n’a pas témoigné.

Facebook a déclaré lundi qu’il avait déterminé que Minneapolis était, au moins temporairement, «un endroit à haut risque». Il a déclaré qu’il supprimerait les pages, les groupes, les événements et les comptes Instagram qui violaient sa politique en matière de violence et d’incitation; mettre fin aux attaques contre M. Chauvin et M. Floyd; et étiqueter la désinformation et le contenu graphique comme sensibles.

La société n’a pas d’autre commentaire.

«À la fin du procès, nous continuerons de faire notre part pour aider les gens à se connecter en toute sécurité et à partager ce qu’ils vivent», a déclaré Mme Bickert dans le billet de blog.