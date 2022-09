Facebook se démène pour échapper à la spirale de la mort alors que les utilisateurs fuient et que les ventes chutent

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, témoigne devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis lors d’une audience sur l’examen de Facebook et son impact sur les secteurs des services financiers et du logement à Capitol Hill à Washington le 23 octobre 2019. Agence de presse Xinhua | Getty Images

Il y a un an, avant que Facebook ne devienne Meta, la société de médias sociaux affichait une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, ce qui la plaçait en territoire raréfié avec une poignée de géants américains de la technologie. Aujourd’hui, la vue est bien différente. Meta a perdu environ les deux tiers de sa valeur depuis son pic en septembre 2021. L’action se négocie à son plus bas depuis janvier 2019 et est sur le point de clôturer son troisième trimestre consécutif de pertes en pourcentage à deux chiffres. Seuls quatre stocks dans le S&P 500 ont une année moins bonne. L’activité de Facebook reposait sur les effets de réseau – les utilisateurs amenaient leurs amis et les membres de leur famille, qui en parlaient à leurs collègues, qui invitaient leurs copains. Tout à coup, tout le monde se réunissait au même endroit. Les annonceurs ont suivi, et les bénéfices qui en ont résulté pour l’entreprise – et ils étaient abondants – ont fourni le capital nécessaire pour recruter les meilleurs et les plus brillants ingénieurs pour maintenir le cycle. Mais en 2022, le cycle s’est inversé. Les utilisateurs quittent le navire et les annonceurs réduisent leurs dépenses, laissant Meta sur le point d’annoncer sa deuxième baisse consécutive de ses revenus trimestriels. Les entreprises suppriment le bouton de connexion sociale autrefois omniprésent de Facebook de leurs sites Web. Le recrutement est un défi émergent, d’autant plus que le fondateur et PDG Mark Zuckerberg passe une grande partie de son temps à faire du prosélytisme sur le métaverse, qui peut être l’avenir de l’entreprise mais ne représente pratiquement aucun de ses revenus à court terme et coûte des milliards de dollars par an à construire. Zuckerberg a dit il espère qu’au cours de la prochaine décennie, le métaverse “atteindra un milliard de personnes et” hébergera des centaines de milliards de dollars de commerce numérique. ” Il a déclaré à Jim Cramer de CNBC en juin que “l’étoile du Nord” devait atteindre ce genre de chiffres en la fin de la décennie et créer une “économie massive” autour des biens numériques.

Les investisseurs ne sont pas enthousiastes à ce sujet, et la façon dont ils se débarrassent des actions amène certains observateurs à se demander si la pression à la baisse est réellement un spirale de la mort dont Meta ne peut pas récupérer. “Je ne suis pas sûre qu’il y ait une activité principale qui fonctionne plus chez Facebook”, a déclaré Laura Martin de Needham, la seule analyste parmi les 45 suivies par FactSet avec une note de vente sur le titre. Personne ne suggère que Facebook risque de faire faillite. L’entreprise occupe toujours une position dominante dans la publicité mobile et possède l’un des modèles commerciaux les plus rentables de la planète. Même avec une baisse de 36% du bénéfice net au dernier trimestre par rapport à l’année précédente, Meta a généré 6,7 milliards de dollars de bénéfices et a terminé la période avec plus de 40 milliards de dollars en espèces et en titres négociables. Le problème de Wall Street pour Facebook est que ce n’est plus une histoire de croissance. Jusqu’à cette année, c’est la seule chose connue. L’année la plus lente de l’entreprise pour la croissance des revenus a été l’année pandémique de 2020, lorsqu’elle a encore augmenté de 22 %. Les analystes prédisent cette année une baisse des revenus.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis et au Canada a diminué au cours des deux dernières années, passant de 198 millions à la mi-2020 à 197 millions au deuxième trimestre de cette année. À l’échelle mondiale, le nombre d’utilisateurs a augmenté d’environ 10 % au cours de cette période et devrait augmenter de 3 % par an jusqu’en 2024, selon les estimations de FactSet. “Je ne le vois pas monter en flèche en termes de flux de trésorerie au cours des prochaines années, mais je crains simplement qu’ils ne gagnent pas la prochaine génération”, a déclaré Jeremy Bondy, PDG de la société de marketing d’applications Liftoff. La croissance des ventes devrait se situer à un chiffre au premier semestre 2023, avant de remonter. Mais même ce pari comporte des risques. La prochaine génération, comme le décrit Bondy, passe maintenant à TikTok, où les utilisateurs peuvent créer et visionner de courtes vidéos virales plutôt que de faire défiler les diatribes politiques de parents éloignés avec lesquels ils se sont connectés par erreur sur Facebook. Meta a essayé d’imiter le succès de TikTok avec sa courte offre vidéo appelée Reels, qui a été un objectif majeur sur Facebook et Instagram. Meta prévoit d’augmenter la quantité de courtes vidéos recommandées par algorithme dans les flux Instagram des utilisateurs de 15 % à 30 %, et Bondy suppose que l’entreprise “obtiendra probablement un énorme flux de revenus grâce à ce” changement algorithmique. Cependant, Facebook reconnaît que la monétisation des Reels n’en est qu’à ses débuts, et on ne sait pas encore dans quelle mesure le format fonctionne bien pour les annonceurs. Les activités de TikTok restent opaques car la société est une société privée et appartient au chinois ByteDance. Sheryl Sandberg, qui quitte l’entreprise vendredi après plus de 14 ans en tant que chef de l’exploitation, a déclaré lors de son dernier appel aux résultats en juillet que les vidéos sont plus difficiles que les photos en termes de publicités et de mesures, et que Facebook doit montrer aux entreprises comment utiliser le outils publicitaires pour Reels. “Je pense que c’est très prometteur”, a déclaré Sandberg, “mais nous avons du travail acharné devant nous.” Des sceptiques comme Martin voient Facebook éloigner les utilisateurs du fil d’actualité principal, où il rapporte des tonnes d’argent, et vers Reels, où le modèle n’a pas fait ses preuves. Martin dit que Zuckerberg doit savoir quelque chose d’important sur la direction que prend l’entreprise. “Il ne nuirait pas à ses revenus en même temps qu’il a besoin de plus d’argent, à moins qu’il n’ait l’impression que l’activité principale n’est pas assez forte pour être autonome”, a déclaré Martin. “Il doit sentir qu’il doit essayer de déplacer son audience vers Reels pour concurrencer TikTok.” Un porte-parole de Facebook a refusé de commenter cette histoire. Zuckerberg a au moins une raison majeure de s’inquiéter au-delà de la croissance des utilisateurs au point mort et du ralentissement de l’économie : Apple. La mise à jour de confidentialité iOS 2021, appelée App Tracking Transparency, a sapé la capacité de Facebook à cibler les utilisateurs avec des publicités, coûtant à l’entreprise environ 10 milliards de dollars de revenus cette année. Meta compte sur la publicité basée sur l’intelligence artificielle pour éventuellement compenser les changements d’Apple. Cela peut représenter un peu plus qu’un pansement. Chris Curtis, expert et consultant en marketing en ligne, a vu les réseaux sociaux monter et descendre à mesure que les tendances changent et que les utilisateurs évoluent. Et ce problème n’est pas résoluble avec l’IA. “Je suis assez vieux et j’étais là quand MySpace était une chose”, a déclaré Curtis, qui travaillait auparavant chez Anheuser-Busch et McKinsey. « Les réseaux sociaux sont commutables, non ? » Lorsque vous regardez le nombre d’utilisateurs de Meta, a déclaré Curtis, ils suggèrent que l’entreprise n’est “pas en bonne position”.

“Forcer le bien ou le mal”

La dernière fois que la capitalisation boursière de Facebook était aussi basse, c’était au début de 2019 et l’entreprise faisait face aux retombées continues de la Scandale de la vie privée de Cambridge Analytica. Depuis lors, Facebook a subi de nouvelles atteintes à sa réputation, notamment à cause des documents divulgués l’année dernière par la lanceuse d’alerte et ancienne employée Frances Haugen. Le principal point à retenir de la saga Haugen, qui a précédé le changement de nom en Meta, était que Facebook connaissait bon nombre des dommages que ses produits causaient aux enfants et ne voulait ou ne pouvait rien faire à leur sujet. Certains sénateurs américains ont comparé l’entreprise à Big Tobacco.

Frances Haugen, ancienne employée de Facebook et dénonciatrice, témoigne lors d’une audience du Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports intitulée “Protéger les enfants en ligne : témoignage d’un dénonciateur de Facebook” à Capitol Hill, à Washington, États-Unis, le 5 octobre 2021. Jabin Botsford | Reuter

Denise Lee Yohnauteur de livres sur la création de marque, notamment “What Great Brands Do” et “Fusion”, a déclaré qu’il y avait peu de preuves suggérant que le changement de marque de Facebook en Meta à la fin de l’année dernière avait changé la perception publique de l’entreprise. “Je pense que l’entreprise souffre encore de beaucoup de critiques et de scepticisme quant à savoir si elle est une force du bien ou du mal”, a déclaré Yohn. Réhabiliter une marque endommagée est difficile mais pas impossible, a déclaré Yohn. Elle a noté qu’en 2009, Domino’s Pizza a réussi à se remettre d’une crise. En avril de cette année-là, une vidéo réalisée en tant que canular par deux employés de restaurant est devenue virale, montrant l’un d’eux faisant des actes dégoûtants avec de la nourriture tout en cuisinant dans l’une des cuisines de l’entreprise. Les deux employés ont été arrêtés et accusés de contamination alimentaire. En décembre 2009, Domino’s a lancé un blitz marketing appelé le “Retour à la pizza.” Le titre a grimpé de 63 % au premier trimestre 2010. Yohn a déclaré que l’approche de l’entreprise était la suivante : “On nous a dit que nos pizzas étaient nulles, et nous allons donc apporter des changements substantiels à ce que nous proposons et changer les perceptions des gens.” Bien que cela ressemblait initialement à “un simple discours de marketing”, a déclaré Yohn, “ils ont en fait vraiment changé”. Zuckerberg, d’autre part, “n’apparaît pas comme un leader qui souhaite sérieusement changer sa culture et se changer lui-même et créer une sorte d’entreprise qui sera en mesure d’entrer dans l’avenir qu’il envisage”, a-t-elle déclaré. Le coup porté à la réputation de Meta pourrait également nuire à la capacité de l’entreprise à recruter des talents de haut niveau, un contraste frappant avec il y a dix ans, lorsqu’il n’y avait plus de point d’atterrissage prisé pour un ingénieur hotshot. Un ancien responsable de la publicité sur Facebook, qui s’est exprimé à condition que son nom ne soit pas utilisé, a déclaré à CNBC que même si TikTok appartient à un parent chinois, il a désormais un avantage sur Meta en matière de recrutement, car il est considéré comme ayant moins de “moralité”. inconvénient.” Ben Zhaoprofesseur d’informatique à l’Université de Chicago, a déclaré qu’il voyait cela se produire sur le terrain alors qu’un nombre croissant d’étudiants de son département montraient de l’intérêt à travailler pour TikTok et ByteDance. Afin de rester compétitifs, compte tenu de la façon dont le marché a puni les actions technologiques cette année, Zhao a déclaré que Meta et Google “devaient payer plus et devaient certainement distribuer des options d’achat d’actions et des packages plus lucratifs”.

L’affaire du taureau

Pourtant, Zuckerberg a toujours prouvé que ses sceptiques avaient tort, a déclaré Jake Dollarhide, PDG de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma. Dollarhide se souvient lorsque les investisseurs ont quitté Facebook peu de temps après son introduction en bourse en 2012, se moquant de la capacité de l’entreprise à passer “du PC au monde mobile”. L’activité mobile de Facebook a rapidement pris feu et à la fin de 2013, le stock était parti pour les courses. Le succès de Zuckerberg dans le pivotement vers le mobile donne à Dollarhide l’assurance que Meta peut tirer profit de son passage pari-la-ferme vers le métaverse. Au deuxième trimestre, la division Reality Labs de Meta, qui héberge ses casques de réalité virtuelle et les technologies associées, a généré 452 millions de dollars de revenus (environ 1,5 % des ventes totales de Meta) et perdu 2,8 milliards de dollars. “Je pense que Zuckerberg est très brillant et très ambitieux”, a déclaré Dollarhide. “Je ne parierais pas contre Zuckerberg comme je ne parierais pas contre Elon Musk.” La société de Dollarhide ne détient cependant pas d’actions Facebook depuis 2014, préférant la trajectoire d’entreprises technologiques comme Apple et Amazon, deux de ses principales participations. “La réalité est qu’ils peuvent être perçus comme une entreprise de valeur et non comme une entreprise de croissance”, a déclaré Dollarhide à propos de Meta. Peu importe ce qui se passera dans l’année, les deux ou même les trois prochaines années, Zuckerberg a clairement indiqué que l’avenir de l’entreprise se trouve dans le métaverse, où il mise sur la formation de nouvelles entreprises autour de la réalité virtuelle.