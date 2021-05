Facebook s’attaque aux superspreaders

Cet article fait partie du Sur la newsletter Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Les grandes sociétés Internet prennent enfin au sérieux les «super-diffuseurs» de la désinformation. (Tout ce qu’il fallait, c’était une crise sanitaire mondiale et le grand mensonge d’une élection truquée.) J’ai écrit sur des personnes influentes, y compris l’ancien président Donald J. Trump, qui ont joué un rôle déterminant dans la diffusion de fausses informations en ligne sur des sujets importants tels que l’intégrité électorale et la sécurité des vaccins. Certaines de ces mêmes personnes ont déformé à plusieurs reprises nos croyances – et les sociétés Internet leur ont largement donné un laissez-passer. Voyons pourquoi les marchands de désinformation habituels sont importants et comment les sociétés Internet ont commencé à se concentrer sur eux – y compris les nouvelles règles mises en place par Facebook cette semaine. Facebook, Twitter et YouTube méritent d’être félicités pour avoir commencé à cibler les récidivistes de la désinformation. Mais je veux aussi que les gens soient conscients des limites des actions des entreprises et comprennent l’enjeu d’appliquer ces politiques de manière juste et transparente.

Quelle est l’ampleur du problème des personnes qui publient à plusieurs reprises des choses fausses? Beaucoup de choses que les gens disent en ligne ne sont pas nécessairement vraies ou fausses. Nous voulons de la place pour le milieu désordonné. Le problème, c’est lorsque l’information est carrément fausse, et nous savons que certaines des mêmes personnes sont responsables d’amplifier cette désinformation encore et encore. L’automne dernier, un coalition de chercheurs en désinformation a constaté qu’environ la moitié de tous les retweets liés à de multiples et largement répandues de fausses allégations d’ingérence électorale pouvaient être attribués à seulement 35 comptes Twitter, y compris ceux de M. Trump et du militant conservateur Charlie Kirk. Un groupe de recherche récemment identifié les comptes d’une dizaine de personnes, y compris Robert F. Kennedy Jr., qui à plusieurs reprises – parfois pendant des années – a diffusé des informations discréditées sur les vaccins ou, plus récemment, de faux «remèdes» pour Covid-19. Jusqu’à récemment, il importait peu que quelqu’un publie une ou 100 fois des informations sur la santé indésirables ou une fausse théorie du complot électoral, ou que la personne soit Justin Bieber ou votre cousin avec cinq abonnés Facebook. Les sociétés Internet n’évaluaient généralement la substance de chaque message que de manière isolée. Ça n’a pas de sens. Comment les politiques commencent à se concentrer sur ces délinquants habituels L’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier a montré le danger de mensonges répétés à un public enclin à les croire. Les sociétés Internet ont commencé à s’attaquer à l’influence démesurée des personnes très suivies qui diffusent habituellement de fausses informations. Facebook mercredi mentionné qu’il appliquerait des sanctions plus strictes sur les comptes individuels qui affichent à plusieurs reprises des éléments que les vérificateurs de faits de l’entreprise ont jugés trompeurs ou faux. Les messages des délinquants habituels seront moins diffusés dans le fil d’actualité de Facebook, ce qui signifie que les autres sont moins susceptibles de les voir. En mars, il a promulgué une politique similaire pour les groupes Facebook.

Twitter a créé il y a quelques mois un système de «cinq avertissements» dans lequel il intensifie les punitions pour ceux qui tweetent des informations erronées sur les vaccins contre les coronavirus. Les sociétés Internet ont suspendu les comptes de certains des récidivistes, y compris Kennedy. Il est trop tôt pour évaluer si ces politiques réduisent efficacement la propagation de certaines informations totalement fausses, mais il vaut la peine de mettre fin à l’impunité des personnes qui colportent habituellement des informations discréditées. C’est là que ça devient compliqué Déterminer les faits à partir de la fiction peut être difficile. Facebook avait interdit aux gens de publier sur la théorie selon laquelle Covid-19 aurait pu provenir d’un laboratoire chinois. Cette idée, autrefois considérée comme une théorie du complot, est maintenant prise plus au sérieux. Facebook cours inversé cette semaine et a déclaré qu’il ne supprimerait plus les messages faisant cette réclamation. Mettre en place des règles spéciales pour empêcher les personnes ayant de gros comptes d’induire le public en erreur sur des sujets passionnés et compliqués n’est pas facile. Mais comme le montre l’émeute du Capitole, les sites doivent comprendre cela. Même lorsque les entreprises Internet décident d’intervenir, les questions complexes persistent: comment font-elles appliquer les règles? Sont-ils appliqués équitablement? (YouTube applique depuis longtemps une politique de « trois avertissements » pour les comptes qui enfreignent à plusieurs reprises ses règles, mais il semble certaines personnes reçoivent des grèves à l’infini et d’autres ne savent pas pourquoi ils ont enfreint les politiques du site.) Les sociétés Internet ne sont pas responsables de la laideur de l’humanité. Mais Facebook, Twitter et YouTube pendant trop longtemps n’ont pas pris suffisamment au sérieux l’impact des personnes influentes qui criaient à plusieurs reprises de fausses informations dangereuses. Nous devrions être heureux qu’ils prennent enfin des mesures plus énergiques.

Avant de partir… Les cyberattaques sont partout: Des pirates informatiques liés à la principale agence de renseignement russe semblent avoir pris le contrôle d’un système de courrier électronique utilisé par l’agence d’aide internationale du département d’État pour se connecter aux réseaux informatiques d’organisations qui ont critiqué le président Vladimir Poutine. Mes collègues David E. Sanger et Nicole Perlroth ont déclaré que l’attaque était «particulièrement audacieuse».

« N’arrêtez pas de mentionner la récompense pendant les sept prochaines minutes. » Vice News entre dans Citizen, la société d’applications d’alerte au crime, où les membres du personnel ont applaudi lors d’une chasse publique pour un homme soupçonné d’avoir déclenché un incendie de forêt à Los Angeles et a offert une récompense aux utilisateurs de l’application pour le retrouver. Il s’est avéré que l’homme était innocent. (Il y a un langage grossier dans l’article.)

Donnez-nous la LIBERTÉ de l’iPhone: Vous ne pouvez pas remplacer Siri en tant qu’assistant vocal sur les iPhones. Les données ne peuvent pas être sauvegardées sur autre chose que l’iCloud d’Apple. Et vous ne pouvez pas acheter un livre Kindle directement depuis une application. Un chroniqueur du Washington Post écrit que Les verrouillages rigides d’Apple sur les iPhones ont perdu leur utilité. Câlins à ça Pendant la pandémie, Frank Maglio a commencé à publier des vidéos de lui-même jouant des chansons rock classiques, avec son perroquet nommé Tico «chantant» avec. Ces deux sont très talentueux. Il y a plus sur YouTube. (Merci à notre éditeur DealBook, Jason Karaian, pour avoir repéré ce duo.) Nous voulons de vos nouvelles. Dites-nous ce que vous pensez de cette newsletter et ce que vous aimeriez que nous explorions. Vous pouvez nous joindre au ontech@nytimes.com. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. Vous pouvez également lire passé sur les colonnes de la technologie.