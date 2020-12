STOCKHOLM / BRUXELLES: Facebook Inc a déclaré mardi qu’il espérait qu’un nouveau projet de règles de l’Union européenne visant à limiter les pouvoirs des grandes entreprises américaines pourrait fixer des limites à Apple Inc, sa dernière volée dans une querelle en cours.

Les entreprises se sont affrontées après qu’Apple a annoncé une fonctionnalité de confidentialité permettant aux utilisateurs d’empêcher les annonceurs de les suivre dans différentes applications.

Facebook et d’autres sociétés, qui tirent des revenus de la vente de publicités, avaient déclaré que cette fonctionnalité nuirait aux développeurs. Apple avait riposté en disant: «Lorsque le suivi invasif est votre modèle commercial, vous avez tendance à ne pas accueillir la transparence et le choix des clients.»

L’un des projets de règles de l’UE – la loi sur les marchés numériques (DMA) – cible les grandes entreprises et appelle à cesser de favoriser leurs propres services sur leurs plates-formes.

«Nous espérons que la DMA fixera également des limites pour Apple», a déclaré un porte-parole de Facebook.

«Apple contrôle tout un écosystème, de l’appareil à l’App Store et aux applications, et utilise ce pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs, ainsi qu’aux grandes plates-formes comme Facebook», a-t-il déclaré.

Apple n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une autre règle, la loi sur les services numériques (DSA), oblige les entreprises de plus de 45 millions d’utilisateurs à en faire davantage pour lutter contre les contenus illégaux et la manipulation intentionnelle des plateformes pour influencer les élections, entre autres exigences, ou s’exposer à de lourdes amendes.

Facebook a été régulièrement critiqué pour ne pas en faire assez pour empêcher les gens d’utiliser la plate-forme pour des discours de haine ou pour diffuser de fausses nouvelles.

Le réseau de médias sociaux, l’une des entreprises américaines qui relèvera des nouvelles règles, a salué la position de l’Union européenne et s’est déclaré «sur la bonne voie pour aider à préserver ce qui est bon sur Internet».

«Nous réclamons depuis longtemps une réglementation sur les contenus préjudiciables et avons activement contribué à plusieurs initiatives européennes dans ce domaine, notamment le code de conduite de l’UE sur le discours de haine.»