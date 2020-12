L’action de mardi a également été remarquable pour identifier les opérations en cours par des personnes autrefois connectées à l’Agence russe de recherche sur Internet, qui ont interféré de manière agressive avec l’élection présidentielle américaine de 2016.

Les responsables de l’entreprise ont également décrit ce qui équivalait à une bataille en ligne entre les faux comptes français et russes impliquant des parties de deux réseaux avec 274 faux comptes Facebook, ainsi que des groupes, des pages et des comptes sur Instagram, le site de partage de photos qui appartenant à Facebook. Certains comptes russes se sont également concentrés sur la politique de la Libye, du Soudan et de la Syrie.

« La suppression de Facebook marque une exposition rare d’opérations rivales de deux pays différents en concurrence pour influencer un pays tiers », a conclu un rapport de Graphika, un groupe d’analyse de réseau. rapport mardi en collaboration avec l’Observatoire Internet de Stanford sur le réseau français. « Cela souligne à quel point les combats géopolitiques sur le terrain en Afrique se déroulent en parallèle sur les médias sociaux – pas seulement Facebook, mais Twitter, YouTube et de longs articles de presse écrits par les opérations. »

Le rapport a noté que sur 100 suppressions coordonnées de désinformation par Facebook depuis 2017, une seule était impliquée dans des opérations rivales en interaction.

Le réseau français comprend 84 comptes Facebook, 14 comptes Instagram et plusieurs pages et groupes Facebook. Ensemble, ils se sont fait passer pour des Africains soutenant l’action militaire française, tout en commentant les problèmes politiques dans les anciens pays coloniaux, principalement en Afrique centrale et occidentale, a déclaré Facebook.

L’un des points focaux des rapports russes était les prochaines élections du 27 décembre en République centrafricaine. Les comptes russes ont également diffusé des histoires sur les vaccins contre Covid-19.

« Ce n’est que le dernier exemple d’acteurs russes interférant avec l’espace des médias sociaux africains », a déclaré Shelby Grossman, chercheuse à l’Observatoire Internet de Stanford et co-auteur de l’organisation. rapport sur les comptes russes.

Grossman a déclaré que l’opération en Libye était « plus avancée » qu’une opération russe entreprise par Facebook en Afrique en 2019.

« L’opération a travaillé de manière agressive pour saper le processus de paix en Libye », a-t-elle déclaré. « Environ 1,3 million d’utilisateurs ont suivi les pages Facebook de la Libye. Cela montre que les États-Unis ne sont de loin pas le pays avec la pire ingérence étrangère dans notre politique. »

Les réseaux rivaux français et russe ont répondu aux messages de l’autre, tenté de se « lier d’amitié » et ont également utilisé les réseaux sociaux pour s’accuser mutuellement d’être faux. Les responsables de Facebook ont ​​décrit cette bataille en ligne comme de nouveaux développements qui désavantagent particulièrement les utilisateurs ordinaires et authentiques des médias sociaux, les acteurs étrangers fortement financés inondant les plates-formes de contenu trompeur.

« Il est important de signaler cela », a déclaré Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de cybersécurité de Facebook, annonçant les mesures coercitives.

Par exemple, un faux post français sur Facebook ciblant les utilisateurs du Mali, pays d’Afrique de l’Ouest, écrit: «Les impérialistes russes sont une gangrène au Mali! Attention à la lobotomie tsariste! «

Un faux compte russe a fait l’éloge de Faustin-Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, et l’a placé sur une illustration entouré d’enfants adorateurs. «J’espère que grâce à ses efforts pour rétablir la paix dans le pays, nos enfants et la prochaine génération auront une vie meilleure que ceux qui ont vu le républicain centrafricain ravagé par les tyrans. Priez pour cela. «

Certains des faux comptes russes étaient liés à Yevgeny Prigozhin, un allié du président Vladimir Poutine qui a soutenu financièrement l’Agence de recherche Internet et a été inculpé par des responsables américains en 2018 pour des crimes liés à l’ingérence dans l’élection présidentielle deux ans plus tôt.

Dans une déclaration publiée le VKontakte, un service de médias sociaux russe souvent comparé à Facebook, Prigozhin a rejeté Facebook comme « rien de plus qu’un outil de renseignement américain », ajoutant que « la seule raison pour laquelle les comptes Facebook vivent ou meurent est uniquement pour les intérêts de l’oligarchie américaine. et, moins souvent, les intérêts nationaux des États-Unis. »Il a déclaré que les comptes bloqués en Libye« luttaient contre le terrorisme ».