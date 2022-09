Facebook retire de Chine de faux comptes se faisant passer pour des Américains

Que ce passe-t-il Meta a déclaré avoir supprimé de faux comptes sur Facebook et Instagram qui semblent provenir de Chine et de Russie. Pourquoi est-ce important Les démantèlements soulignent comment Meta s’attaque à la désinformation avant les élections américaines de mi-mandat en novembre. Les législateurs américains ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact des médias sociaux sur la sécurité nationale.

Facebook a supprimé de Chine de faux comptes prétendant être des Américains conservateurs et libéraux critiquant les politiciens américains et se concentrant sur des questions sensibles comme le contrôle des armes à feu et l’avortement, a annoncé mardi la société mère Meta.

“C’est comme s’ils utilisaient ces questions brûlantes pour essayer de trouver un point d’entrée dans le discours américain”, a déclaré Ben Nimmo, qui dirige le groupe mondial de renseignement sur les menaces de Meta.

Meta a déclaré qu’il s’agissait du premier réseau de faux comptes chinois que la société a perturbé et qui se concentrait sur la politique américaine avant les élections de mi-mandat en novembre. C’est également différent des opérations d’influence chinoises que Meta a supprimées dans le passé, a déclaré Nimmo. Lors des cycles électoraux précédents, les opérations d’influence chinoises se sont concentrées sur la critique des États-Unis auprès d’un public international plutôt que national.

Les suppressions de comptes montrent également comment Meta s’attaque à la désinformation alors que les législateurs américains soulèvent davantage de questions sur l’impact des médias sociaux sur la sécurité nationale. Plus tôt ce mois-ci, des dirigeants de Meta, YouTube, propriété de Google, TikTok et Twitter ont témoigné devant un Audience du comité sénatorial sur le sujet. Peiter “Mudge” Zatko, L’ancien chef de la sécurité de Twitter est devenu dénonciateur, s’est également exprimé devant les législateurs ce mois-ci et a exprimé ses inquiétudes concernant les influences étrangères sur les entreprises technologiques.

Meta a déclaré avoir supprimé 81 comptes Facebook, huit pages, un groupe et deux comptes sur son service photo et vidéo Instagram qui avaient des liens avec la Chine. Certains des comptes ciblaient des personnes aux États-Unis, tandis que d’autres se concentraient sur la République tchèque et les publics chinois et francophones dans le monde. Meta a déclaré que le réseau était petit et n’attirait pas beaucoup d’engagement avant que l’entreprise ne le supprime.

L’opération d’influence chinoise consistait en quatre efforts. Le premier groupe de comptes publiés principalement en chinois avec de faux comptes qui avaient des noms féminins en anglais mais des photos de profil masculin. Ils ont critiqué les États-Unis et leurs politiques étrangères et ont accusé les États-Unis de surveillance et de cyberattaques contre la Chine. Les deuxième et troisième groupes de comptes ont été publiés principalement en anglais cette année, se faisant passer pour des Américains conservateurs et des libéraux, respectivement.

L’un des faux comptes a publié en avril un mème sur le président américain Joe Biden avec une phrase en majuscules qui disait “Un an après : rien n’est construit. Rien n’est de retour. Rien n’est mieux”. Une autre série de comptes a publié un mème en août qui qualifiait le sénateur américain Marco Rubio, un républicain de Floride, de “corrompu jusqu’à l’os” et exhortait les gens à “le rejeter”.

Le quatrième groupe de comptes prétendait être des personnes en République tchèque, partageant des mèmes et des textes critiquant le gouvernement tchèque. Certains des faux comptes alléguaient que le gouvernement tchèque était une «marionnette» des États-Unis ou de l’Union européenne. Un article a averti qu’une “guerre commerciale avec la Chine ferait plus de mal qu’avec la Russie”.

L’activité du réseau était sporadique, a déclaré Meta, et elle était largement publiée pendant les heures de travail en Chine, ce qui signifie que la plupart des Américains dormaient lorsque les faux comptes partageaient du contenu. Les comptes utilisaient également diverses plateformes, dont Twitter. Meta a déclaré qu’il n’avait été informé d’aucune activité sur TikTok, une application vidéo abrégée appartenant à la société technologique chinoise ByteDance, mais cela ne signifie pas que cela ne s’est pas produit. La société ne dispose pas non plus de preuves suffisantes pour attribuer les faux comptes chinois à une entité particulière telle que le gouvernement chinois.

Meta a également déclaré avoir supprimé un vaste réseau de faux comptes liés à la Russie qui ciblaient principalement l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Ukraine et le Royaume-Uni. Les récits se sont principalement concentrés sur la guerre en Ukraine et son impact en Europe. Meta a déclaré que le réseau était “l’opération russe la plus importante et la plus complexe” que la société ait “perturbée depuis le début de la guerre en Ukraine”.

L’opération russe exploitait plus de 60 sites Web se faisant passer pour des médias européens tels que le site d’information allemand Der Spiegel et le Guardian, un journal britannique. Ces faux sites Web ont publié des articles qui “critiquaient l’Ukraine et les réfugiés ukrainiens, louaient la Russie et affirmaient que les sanctions occidentales contre la Russie se retourneraient contre lui”, indique le rapport de Meta sur les démantèlements. L’opération a également créé des comptes sur Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, Change.org, Avaaz.com et LiveJournal et publié en plusieurs langues.

Meta a supprimé 1 633 comptes Facebook, 703 pages, un groupe et 29 comptes sur Instagram depuis la Russie.

“Les deux réseaux ont été exposés tôt et nous les avons supprimés avant qu’ils ne soient en mesure de créer des audiences sur notre plate-forme”, a déclaré Nimmo. “Mais nous devons tous rester vigilants car nous savons que les mauvais acteurs n’arrêteront pas d’essayer.”