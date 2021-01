Le média iranien PressTV a fait restaurer sa page Facebook après avoir fait appel de la décision de la plateforme de la supprimer. Bénéficiant de plus de quatre millions d’abonnés, la page avait été supprimée sans avertissement plus tôt mardi.

Le média anglophone a révélé que son appel à Facebook avait été couronné de succès mardi, quelques heures seulement après la disparition de la page sans avertissement ni explication.

La plateforme avait initialement affirmé que la suppression n’était pas seulement « final« Mais qu’il ne pouvait pas fournir plus d’informations que le fait que la page avait été supprimée pour »des raisons de sûreté et de sécurité», A rapporté Press TV plus tôt dans la journée.

Aussi sur rt.com Facebook SUPPRIME le compte du réseau d’information iranien Press TV avec 4 millions d’abonnés

La suppression surprise s’est produite peu de temps après que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a pointé un autre doigt sur l’Iran, accusant le pays d’accueillir un nouveau « base d’origine»Pour le groupe terroriste Al-Qaïda. Bien que l’allégation ait été présentée sans preuves, elle cadrait avec la position de plus en plus belliqueuse de l’administration Trump à l’égard de Téhéran dans les derniers jours de Trump à la Maison Blanche.

Press TV a également suggéré qu’il aurait pu être supprimé pour avoir couvert le « violences post-électorales choquantes aux États-Unis»Dans le cadre de la purge massive de Big Tech qui a eu lieu depuis l’émeute de la semaine dernière au Capitole américain. Même le président Trump lui-même a été victime de ce balayage.

Press TV a déjà rencontré des problèmes avec les médias sociaux, YouTube ayant supprimé l’une de ses chaînes à la suite de la frappe de drones américains qui a tué le commandant de la brigade Qods Qassem Soleimani l’année dernière. Cependant, la chaîne a été réactivée après une vague de soutien populaire.

Aussi sur rt.com Trump accuse Big Tech de « diviser et de créer des divisions » après des efforts coordonnés de déplatformance contre lui

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!