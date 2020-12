Facebook a eu recours dimanche soir à la page Facebook de «Kisan Ekta Morcha», qui avait été supprimée plus tôt dans la journée.

Dimanche, Facebook avait brièvement supprimé le compte de Kisan Ekta Morcha où des groupes d’agriculteurs avaient publié des mises à jour de leur agitation en cours contre les nouvelles lois sur l’agro-marketing du Centre.

Une capture d’écran tweetée par le groupe a montré que la page avait été supprimée par Facebook en citant «les normes de la communauté sur le spam». La page comptait plus de 7 adeptes lakh. Selon les syndicats protestataires, le compte a été supprimé peu de temps après que le dirigeant de Swaraj India, Yogendra Yadav, ait annoncé dans une vidéo en direct que les agriculteurs organiseraient une grève de la faim de relais lundi.

Suite à la nouvelle, plusieurs personnes sur Twitter ont protesté contre la décision de Facebook, la qualifiant de coupure effective des voix des agriculteurs.

Au moment d’écrire ces lignes, la page a été restaurée.

Des dizaines de milliers d’agriculteurs ont bloqué les routes menant à New Delhi au cours des trois dernières semaines, exigeant l’abrogation des lois leur donnant la possibilité de vendre directement à des entreprises privées. Le gouvernement déclare que le changement est nécessaire pour augmenter les rendements agricoles et améliorer le stockage et d’autres infrastructures. Mais les agriculteurs, principalement des États agraires du nord du Pendjab et de l’Haryana, craignent que les entreprises privées finissent par dicter les conditions et que le gouvernement cesse de leur acheter des céréales comme le blé et le riz à un prix minimum garanti.

Après une série de réunions précédentes avec des ministres, les manifestants ont déclaré que rien de moins qu’une annulation officielle des trois lois suffirait à changer de position.