Facebook restaure la page du Redfish de RT après une brève interdiction des publications antifascistes, mais le compte reste fortement censuré

La page du projet primé basé à Berlin a été restaurée par Facebook samedi. Le compte a été supprimé par le géant des médias sociaux vendredi pour des violations présumées de son « normes communautaires » avec plusieurs messages commémorant les victimes de l’Holocauste, ainsi que la célébration d’un anniversaire de la chute du régime fasciste en Italie avec une photo à l’envers de Benito Mussolini.

La page, qui compte plus de 800 000 abonnés, est désormais disponible sous une nouvelle adresse URL et reste fortement restreinte, a déclaré Redfish dans un communiqué.

«Il risque toujours d’être supprimé. Les messages commémorant les victimes de l’Holocauste nazi et la défaite du fascisme en Italie restent signalés comme des «violations du contenu» qui menacent la survie de notre page ». Dit Redfish. «Notre compte est également sévèrement restreint, il a été rendu invisible aux utilisateurs de Facebook qui ne suivent pas Redfish, et il nous est interdit d’inviter des personnes à aimer la page.»

Le statut de la page a en fait changé, passant du statut d’interdiction catégorique à celui d’être «Sous le risque de ne pas être publiée… en raison de violations continues des normes communautaires», l’équipe de Redfish a déclaré à RT. Alors que Facebook a promis vendredi que quelqu’un contacterait le projet pour résoudre les problèmes, Redfish n’a toujours rien entendu du géant des médias sociaux.

L’action contre Redfish – qui était auparavant étiquetée par Facebook comme « Financé en tout ou en partie par le gouvernement russe » lors d’une grande campagne technologique contre les médias liés à la Russie – a été critiquée par le chef de la Fédération internationale des journalistes, Anthony Bellanger.

« Si les photos de prisonniers détenus par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale sont supprimées parce qu’elles auraient enfreint les directives sur la nudité, les algorithmes de Facebook ne sont pas adaptés à leur objectif », Bellanger a déclaré à RT, suggérant que le projet aurait pu être ciblé pour « Raisons politiques. »

«Il y a de sérieuses inquiétudes qu’une société privée non responsable comme Facebook puisse décider, quelles opinions politiques elle autorise et lesquelles elle décide de censurer. C’est une voie dangereuse à emprunter et qui peut saper la liberté des médias. »

L’interdiction a également provoqué une réaction furieuse de la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, qui a promis de faire pression pour la suspension de Facebook en Russie si la page du projet n’est pas restaurée.

«Ce que cette ‘communauté’ a trouvé si insultant n’est pas tout à fait clair. Était-ce la photo de Mussolini, la référence à [the] L’Holocauste, ou l’existence même du projet Redfish, dont l’establishment occidental s’irrite depuis longtemps ». Simonyan a écrit dans un article sur les réseaux sociaux. « Si la page n’est pas de retour, je promets que je demanderai personnellement la suspension de Facebook. »

