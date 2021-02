Facebook dit qu’il intensifiera ses efforts pour supprimer les allégations démystifiées sur Facebook et Instagram concernant le COVID et le vaccin.

Les mensonges incluent le COVID-19 est fabriqué ou fabriqué par l’homme, les vaccins ne sont pas efficaces, il est plus sûr de contracter le COVID que le vaccin et les vaccins sont toxiques, dangereux ou provoquent l’autisme.

Facebook a également averti que les groupes, pages et comptes sur Facebook et Instagram qui partagent à plusieurs reprises des mensonges pourraient être supprimés.

Les administrateurs de groupes dont les administrateurs ou les membres ont enfreint les politiques COVID-19 peuvent également être tenus d’approuver temporairement tous les messages.

« Nous commencerons à appliquer cette politique immédiatement, avec un accent particulier sur les pages, les groupes et les comptes qui enfreignent ces règles, et nous continuerons d’étendre notre application au cours des prochaines semaines », a déclaré le responsable de la santé de Facebook, Kang-Xing Jin, dans un communiqué. article de blog.

Le géant des médias sociaux prend des mesures alors que les chercheurs qualifient la propagation de la désinformation des vaccins de deuxième pandémie et avertissent qu’elle constitue une grave menace pour la santé publique.

Ils disent que le contre-courant de la désinformation sape la confiance du public dans les vaccinations.

Le plus alarmant est de fausses déclarations dissuadant les communautés de couleur déjà méfiantes du vaccin et méfiantes à l’égard de l’establishment médical pour les mauvais traitements passés. Des militants anti-vaccins, dont Robert F.Kennedy Jr., ont faussement lié la mort du légendaire frappeur à domicile Hank Aaron en janvier à 86 ans au vaccin contre le coronavirus qu’il a reçu 17 jours plus tôt.

De fausses déclarations sur les vaccins ont circulé sur les plateformes de médias sociaux pendant des années, donnant naissance à un puissant mouvement anti-vaxxer avec des racines profondes et une longue portée.

Un groupe Facebook anti-vaxxer avec plus de 200 000 membres fait régulièrement circuler des théories démenties telles que les vaccins causent l’infertilité ou «n’ont pas passé les normes de sécurité».

CNN a rapporté lundi que quatre des 10 premiers résultats de recherche pour «vaccin» sur Instagram concernaient des comptes anti-vaccination, notamment «vaccinetruth», «vaccinefreedom», «antivaxxknowthefacts» et «cv19vaccinereactions».

Facebook dit qu’il établit une distinction entre la désinformation sur les vaccins qui enfreint ses règles et les publications qui propagent un sentiment général anti-vaccin qui ne le fait pas.

Facebook a également annoncé lundi qu’il orienterait les gens vers où et quand ils pourront se faire vacciner, tout comme la campagne visant à aider les gens à trouver des informations sur la façon de voter pendant les élections.

Il accorde également 120 millions de dollars en crédits publicitaires pour aider les ministères de la santé, les organisations à but non lucratif et les agences des Nations Unies à atteindre des milliards de personnes avec le vaccin COVID-19 et des informations préventives sur la santé.

« En 2021, nous nous concentrons sur le soutien des dirigeants de la santé et des fonctionnaires dans leur travail pour vacciner des milliards de personnes contre le COVID-19 », a déclaré Ji de Facebook. «Il est essentiel de renforcer la confiance dans ces vaccins, c’est pourquoi nous lançons la plus grande campagne mondiale pour aider les organisations de santé publique à partager des informations précises sur les vaccins COVID-19 et encourager les gens à se faire vacciner au fur et à mesure que les vaccins deviennent disponibles.