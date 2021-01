Facebook Inc a déclaré jeudi qu’il renvoyait sa décision de suspendre indéfiniment les comptes de l’ancien président américain Donald Trump à son conseil de surveillance indépendant.

Trump restera suspendu pendant que le conseil d’administration, un organe récemment créé qui peut annuler les décisions de l’entreprise sur le contenu, examine la décision.

Facebook a bloqué l’accès de Trump à ses comptes Facebook et Instagram en raison des craintes de nouveaux troubles violents à la suite de l’assaut du Capitole américain le 6 janvier par les partisans de l’ancien président.

«Je suis très confiant dans notre cas», a déclaré à Reuters le responsable des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg. «Je suis convaincu que toute personne raisonnable qui examine les circonstances dans lesquelles nous avons pris cette décision et qui examine nos politiques existantes sera d’accord.»

«Mais bien sûr, c’est une décision qui a eu des répercussions dans le monde entier», a-t-il ajouté. C’est la première fois que l’entreprise bloque un président, un Premier ministre ou un chef d’État actuel.

Facebook n’a pas demandé un examen accéléré, de sorte que le conseil d’administration, qui a déclaré jeudi qu’il avait accepté l’affaire, disposera d’un maximum de 90 jours pour rendre une décision et pour que Facebook agisse en conséquence. Un porte-parole du Conseil de surveillance a déclaré que ce serait probablement plus tôt que cela.

Les administrateurs de la page Facebook de Trump auront la possibilité de soumettre une déclaration écrite contestant la décision de Facebook.

Facebook avait également demandé au conseil d’administration de fournir des recommandations sur le moment où les dirigeants politiques peuvent ou devraient être bloqués. Facebook n’a pas à donner suite à cette recommandation, contrairement à la décision du conseil d’administration qui se veut contraignante.

Le conseil de surveillance, qui compte actuellement 20 membres, a été créé par Facebook en réponse aux critiques concernant sa gestion des contenus problématiques.

«C’est pourquoi nous sommes ici, pour ne pas laisser ces décisions à la direction de Facebook, mais pour utiliser le Conseil de surveillance pour examiner cela de manière raisonnée», a déclaré Helle Thorning-Schmidt, coprésidente du conseil d’administration et ancien Premier ministre danois. ministre.

Le conseil, qui a été critiqué pour son démarrage retardé et son mandat limité, n’a pas encore statué sur son premier lot d’affaires.

Facebook a déclaré lors de la suspension de Trump que le blocage durerait au moins jusqu’à la fin du mandat présidentiel de Trump et peut-être indéfiniment. Le mandat de Trump a expiré mercredi lorsque Joe Biden a prêté serment en tant que président.

Twitter Inc a suspendu Trump définitivement.

‘LIEN CRISTAL-CLEAR’

Trump n’a pas été informé avant la décision de Facebook de le suspendre indéfiniment, a déclaré Clegg.

«Bien que ce fût une décision controversée parce qu’il était président des États-Unis, ce n’était en fait pas une décision particulièrement compliquée à prendre», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il estimait qu’il y avait un «lien clair comme du cristal» entre les propos de Trump. et les actions des gens au Capitole.

Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux ont été critiqués pour la prolifération de rhétoriques violentes et de désinformation électorale sur leurs plates-formes, y compris par Trump et ses alliés. Cette critique n’a fait que s’intensifier autour des troubles au Capitole, également incités et organisés sur les plateformes sociales.

Interrogé sur la responsabilité partielle de Facebook dans les actions qui ont conduit à la prise du Capitole, Clegg a déclaré: «J’accepte qu’il y aura toujours des gens qui diront que nous savions que cela allait arriver. Oserais-je le dire, je pense que ce n’est jamais aussi simple que ça.

Il a dit qu’il ne s’attendait pas à d’autres changements politiques majeurs à la suite des événements récents.

«Je … ne souhaite pas susciter l’espoir qu’en raison d’un seul événement, nous apporterons donc des corrections de cap très importantes qui devront ensuite s’appliquer, car nous sommes une entreprise mondiale avec des normes mondiales, au reste du monde également». il a dit.