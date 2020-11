Facebook remboursera certains annonceurs après avoir mal calculé les données d’efficacité

LONDRES – Facebook rembourse certains annonceurs après avoir signalé à tort l’un des les mesures de l’efficacité probable de leurs publicités au cours d’une année.

L’outil «conversion lift» de la société a subi un problème qui aurait affecté des milliers d’annonces entre août 2019 et août 2020.

Facebook a corrigé l’erreur en septembre et offre maintenant un crédit aux clients «significativement affectés» par le bogue.

L’augmentation de conversion aide les marques à comprendre comment les publicités mènent aux ventes, en utilisant une «méthodologie de référence» qui relie les publicités sur les plateformes de Facebook, y compris Instagram, aux performances de l’entreprise, selon une explication de l’outil sur le site Web de Facebook.

L’outil gratuit affiche des annonces pour séparer les groupes de test et de contrôle, puis compare les conversions de ventes pour chacun. Ensuite, sur la base des résultats de l’étude, un annonceur peut décider du montant à dépenser sur le réseau social.

Mais les annonceurs n’ont été alertés de l’erreur que ce mois-ci, selon un rapport sur le site AdExchanger. Facebook n’était pas immédiatement disponible pour commenter ce problème lorsqu’il a été contacté par CNBC jeudi.

«Tout en améliorant nos produits de mesure, nous avons trouvé un problème technique qui a eu un impact sur certains tests de conversion lift», selon un porte-parole de Facebook dans un e-mail à CNBC. “Nous avons résolu ce problème et nous travaillons avec des annonceurs qui ont eu un impact sur les études.” Un “petit nombre” d’annonceurs a été touché, et ils obtiendront un “crédit ponctuel”, selon la société.

Ce n’est pas la première fois que Facebook admet des erreurs dans les rapports. En septembre 2016, il a déclaré qu’il surestimait le temps moyen passé par les gens à regarder des publicités vidéo sur une période de deux ans, et en 2017, un rapport a révélé que Facebook affirmait toucher plus de personnes dans certains États et villes américains que les données officielles de population ne le disaient. zones.

Facebook est une plateforme publicitaire majeure, dont les revenus proviennent en grande partie d’annonceurs plus petits. Ses revenus publicitaires ont atteint 21,2 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 22% par rapport à l’année précédente, et il s’attend à ce que la demande de vacances augmente ses revenus publicitaires au quatrième trimestre.