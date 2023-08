Facebook rejette l’ordre du Conseil de surveillance interdisant l’ex-Premier ministre cambodgien

Meta a rejeté les demandes de son propre conseil de surveillance recommandation de suspendre immédiatement les comptes Facebook et Instagram de l’ancien Cambodge Le Premier ministre Hun Sen, un dictateur autoritaire qui qualifie les dissidents politiques de chiens et a été accusé de en utilisant Les plateformes de Meta pour inciter à la violence. La décision marque une nette divergence par rapport à Conseil de surveillancequi a été créée en 2018 en tant que Meta- contrôle financé et indépendant de la décision de modération de contenu la plus sensible et politiquement lourde de l’entreprise. Outre les recommandations, le cas du Cambodge prouve que la responsabilité du contenu politique sur Facebook et Instagram incombe finalement toujours à Meta et à son PDG Mark Zuckerberg.

La gaffe apparente de Meta

Le Conseil de surveillance a appelé Meta en juin à suspendre immédiatement les comptes de Hun Sen et à procéder à un examen compte tenu de la longue et inquiétante histoire de violations des droits humains du dirigeant et de son « utilisation stratégique » des médias sociaux pour amplifier les menaces contre ses opposants politiques. Méta a accepté une décision contraignante du Conseil de surveillance pour supprimer une vidéo dans laquelle Hun Sen appelait les opposants politiques à choisir entre « le système judiciaire » et « une chauve-souris », mais n’a pas accepté la recommandation non contraignante de suspendre purement et simplement ses comptes. Dans un article de blog Mardi, Meta a rompu son silence sur la question, affirmant qu’une suspension des comptes du leader « ne serait pas conforme » à sa politique.

« Sur la base d’une évaluation des critères-cadres contenus dans le [Crisis Policy Protocol]— y compris les niveaux de troubles/violences civiles en cours, les restrictions imposées par l’État aux médias et toute réduction significative des droits de l’homme par rapport aux conditions de base du pays — nous avons déterminé que la situation au Cambodge ne répondait pas aux critères d’entrée en crise. désignation dans le cadre du protocole de politique de crise », a déclaré Meta.

Le « Protocole de politique de crise » Meta mentionné fait référence à un cadre que l’entreprise a mis en place pour évaluer le risque de préjudice imminent qu’elle perçoit dans une zone à la fois sur et en dehors de sa plateforme. Le protocole faisait partie d’une équation que Meta utilisait pour décider de réintégrer l’ancien président américain Donald Trump comptes suite à une interdiction de deux ans. Dans ce cas, Meta a décidé que le risque imminent de préjudice s’était suffisamment atténué pour justifier le retour de Trump. Le contraire semble s’appliquer ici. La température de la menace au Cambodge, estime Meta, n’est pas suffisamment élevée pour justifier le retrait d’une personnalité politique de premier plan ayant des antécédents d’abus de la plateforme. Hun Sen a démissionné plus tôt ce mois-cicédant officiellement le pouvoir à son fils après avoir régné pendant près de quatre décennies.

« Les comptes de Hun Sen continueront d’être soumis à notre système de pénalités généralement applicable », a ajouté Meta. « Nos normes communautaires s’appliquent à tous les utilisateurs du monde entier. Lorsqu’un utilisateur enfreint ces normes, il peut également faire l’objet d’un avertissement sur son compte.

Le Conseil de Surveillance a déclaré à Gizmodo qu’il maintenait sa décision malgré le rejet de Meta.

« Les élections sont un élément crucial de la démocratie et les sociétés de médias sociaux doivent garantir que leurs plateformes ne sont pas utilisées à mauvais escient d’une manière qui menace de les affaiblir », a déclaré à Gizmodo un porte-parole du Conseil de surveillance. « Le Conseil maintient sa décision initiale et exhorte Meta à faire tout ce qui est en son pouvoir pour dissuader les personnalités publiques qui exploitent ses plateformes pour inciter à la violence. »

La bataille de Hun Sen avec Facebook

Le choix de Meta de se tenir aux côtés de Hun Sen intervient malgré les rapports répétés d’organisations de défense des droits documentant des exemples de dirigeants utilisant les plateformes de médias sociaux pour harceler des opposants politiques et faire pression sur les plateformes en ligne pour restreindre la liberté d’expression. Au cours des 38 années pendant lesquelles Hun Sen a dirigé le Cambodge, les organisations de défense des droits humains l’ont accusé de s’être livré à des violences brutales, à une corruption massive et à des élections manipulées. Cette année, Hun Sen aurait ordonné la fermeture de Voice of Democracy, l’un des derniers sites d’information indépendants du pays, parce que ses auteurs ne s’est pas excusé suffisamment abondamment après avoir fait référence à son fils d’une manière avec laquelle le leader n’était pas d’accord.

Hun Sen a récemment attiré l’attention du Conseil de surveillance pour une publication vidéo de 41 minutes sur son compte Facebook en janvier, dans laquelle il menaçait d’engager des poursuites judiciaires contre les opposants politiques qui accusaient son parti d’avoir volé des voix lors des prochaines élections.

« Soit vous faites face à une action en justice devant le tribunal, soit je me rallie [the Cambodian] Les gens du Parti populaire ont manifesté et vous ont tabassé », a déclaré Hun Sen lors de son discours.

Cette vidéo a été visionnée environ 600 000 fois. Meta a d’abord gardé la vidéo, citant sa valeur médiatique exception, malgré plusieurs comptes le signalant comme violant les règles de l’entreprise. Le Conseil de Surveillance, qui agit comme une entité semi-autonome semblable à la Cour suprême régissant les politiques de modération de contenu de Meta, est intervenue et a rendu une décision contraignante annulant sa décision de laisser la vidéo en ligne.

Cette décision a eu des conséquences dramatiques. Presque immédiatement, Hu n Le gouvernement de Sen s’est déchaîné et officiellement déclaré 22 membres du Conseil de surveillance sont « persona non grata », une étiquette qui leur interdit d’entrer dans le pays. Selon le gouvernement cambodgien, la décision du Conseil était de « nature politique » et visait à entraver la liberté de la presse. Le Conseil a répondu en affirmant que la recommandation vise à protéger la presse et les dissidents d’un barrage d’attaques en ligne dirigées par les dirigeants du gouvernement.

Dans des messages Telegram séparés vus par le reste du monde suite aux recommandations du Conseil, Hu n Sen’ a menacé de poursuivre l’entreprise en justice et même fermer complètement Facebook avant de finalement reculer.

« Je ne suis pas si stupide de fermer Facebook », aurait déclaré Hun Sen le 1er juillet. En effet, bloquer complètement Facebook serait stupide. Un estimé Sur les 17 millions d’habitants du Cambodge, 11 millions utilisent Facebook. Pour beaucoup au Cambodge, Facebook est Internet. Pour l’instant, Facebook reste au Cambodge, et Hu n Sen reste sur Facebook.