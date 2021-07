Après que le président Joe Biden a accusé Facebook de « tuer des gens » en ne faisant pas assez pour censurer la désinformation sur Covid-19, la société a riposté et a affirmé qu’elle « contribuait à sauver des vies ».

« Nous ne serons pas distraits par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits », Le porte-parole de Facebook, Dani Lever, a déclaré vendredi dans un communiqué.

Lever a poursuivi en affirmant que deux milliards d’utilisateurs ont « consulté des informations faisant autorité sur Covid-19 et les vaccins » sur Facebook et a ajouté que plus de trois millions de personnes ont utilisé le « outil de recherche de vaccins » pour localiser un site de vaccination près d’eux.

La déclaration se termine en affirmant que les faits montrent que Facebook est « aider à sauver des vies ».

JUSTIN: @Facebook répond à Biden (« Ils tuent des gens ») concernant la désinformation sur COVID : « Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies. Période. » Déclaration complète ici. pic.twitter.com/5bj7mwuI4J – Peter Alexander (@PeterAlexander) 16 juillet 2021

Avec la revendication de Biden sur la plate-forme « tuant des gens, » L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, s’est retrouvée dans l’eau chaude avec des critiques après avoir défendu des responsables « signaler les messages problématiques » liés au Covid-19 et aux vaccins.

Lors d’une conférence de presse éprouvante vendredi, elle a de nouveau défendu la stratégie controversée et affirmé que des personnes mouraient de « désinformation » diffusé sur les réseaux sociaux. Elle a même appelé à l’interdiction de ceux qui répandent « désinformation » pas seulement d’une plate-forme, mais de toutes, une opinion qui était foudroyé par de nombreux militants et journalistes.

Depuis le début de la pandémie, Facebook sévit contre les informations de Covid-19 qui ne correspondent pas aux points de vue officiels de l’OMS et des gouvernements locaux. En mars, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé que la plateforme travaillait avec les responsables de la santé pour permettre les rendez-vous de vaccination via WhatsApp. Dans le but de pousser ses utilisateurs à se faire vacciner, Facebook a déclaré qu’il montrerait également les lieux de vaccination à proximité et ajouterait des étiquettes contextuelles sur les publications sur les vaccins Covid-19 prétendument pour persuader ceux qui hésitent qu’ils étaient sûrs et efficaces.





Aussi sur rt.com

Zuckerberg dévoile une nouvelle fonctionnalité Facebook visant à aider les gens à se faire vacciner contre le Covid







Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!