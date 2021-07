Facebook a réfuté samedi les remarques faites par le président Joe Biden selon lesquelles les plateformes de médias sociaux « tuent des gens » en autorisant la désinformation sur les vaccins contre les coronavirus sur leurs services et a fait valoir que l’acceptation des vaccins parmi ses utilisateurs a en fait augmenté aux États-Unis

Dans un article de blog, Guy Rosen, vice-président de l’intégrité de Facebook, a souligné des données suggérant que l’hésitation à la vaccination chez ses utilisateurs américains a diminué de 50%, et 85% des utilisateurs ont déclaré qu’ils avaient été ou aimeraient être vaccinés contre Covid-19.

« Ces faits et d’autres racontent une histoire très différente de celle promue par l’administration ces derniers jours », a écrit Rosen.

Rosen a également souligné l’objectif raté de peu par l’administration Biden de vacciner 70% des Américains d’ici le 4 juillet, arguant que Facebook « n’est pas la raison pour laquelle cet objectif a été manqué ».

La réponse de Facebook intervient après qu’on a demandé vendredi au président, sur la pelouse sud de la Maison Blanche, quel était son message aux entreprises comme Facebook concernant la désinformation de Covid. En réponse à la question, Biden a répondu: « Ils tuent des gens. »

« Je veux dire qu’ils vraiment, regardez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés, et c’est – ils tuent des gens », a déclaré le président, faisant écho aux commentaires précédents de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Psaki, à un point de presse la semaine dernière, a déclaré que l’administration Biden signalait des publications problématiques pour Facebook qui diffusaient de la désinformation, y compris de fausses informations selon lesquelles le vaccin Covid-19 provoque l’infertilité.

L’attaché de presse a exhorté Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux à lutter contre la désinformation, notamment en partageant publiquement des données concernant l’impact de la désinformation sur leurs services, en promouvant des sources d’informations de qualité dans leur algorithme de flux et en prenant des mesures plus rapides contre les publications préjudiciables.

Les décès dus à Covid-19 augmentent à nouveau aux États-Unis, car la variante delta affecte en grande partie des poches non vaccinées du pays, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les États-Unis signalent une moyenne de 530 000 vaccinations par jour au cours de la semaine dernière.

Lire l’intégralité de l’article du blog Facebook ici:

À une époque où les cas de COVID-19 augmentent en Amérique, l’administration Biden a choisi de blâmer une poignée de sociétés américaines de médias sociaux. Bien que les médias sociaux jouent un rôle important dans la société, il est clair que nous avons besoin d’une approche globale de la société pour mettre fin à cette pandémie. Et les faits – et non les allégations – devraient aider à éclairer cet effort. Le fait est que l’acceptation des vaccins parmi les utilisateurs de Facebook aux États-Unis a augmenté. Ces faits et d’autres racontent une histoire très différente de celle promue par l’administration ces derniers jours.

Depuis avril 2020, nous collaborons avec l’Université Carnegie Mellon et l’Université du Maryland sur une enquête mondiale pour recueillir des informations sur les symptômes, les tests, les taux de vaccination et plus encore du COVID-19. Il s’agit de la plus grande enquête du genre, avec plus de 70 millions de réponses au total et plus de 170 000 réponses par jour dans plus de 200 pays et territoires. Pour les personnes aux États-Unis sur Facebook, l’hésitation à la vaccination a diminué de 50 % ; et ils acceptent de plus en plus les vaccins chaque jour.

Depuis janvier, l’acceptation du vaccin de la part des utilisateurs de Facebook aux États-Unis a augmenté de 10 à 15 points de pourcentage (70 % → 80-85 %) et les disparités raciales et ethniques dans l’acceptation ont considérablement diminué (certaines des populations qui avaient les plus faibles l’acceptation en janvier a connu les plus fortes augmentations depuis). Les résultats de cette enquête sont Publique et nous les avons partagées – avec d’autres données demandées par l’administration – avec la Maison Blanche, le CDC et d’autres partenaires clés du gouvernement fédéral.

Les données montrent que 85% des utilisateurs de Facebook aux États-Unis ont été ou souhaitent être vaccinés contre COVID-19. L’objectif du président Biden était que 70% des Américains soient vaccinés d’ici le 4 juillet. Facebook n’est pas la raison pour laquelle cet objectif a été manqué.

En fait, une acceptation accrue des vaccins a été observée sur et en dehors de Facebook, de nombreux dirigeants aux États-Unis travaillant pour que cela se produise. Nous avons utilisé des tactiques similaires au Royaume-Uni et au Canada, qui ont des taux d’utilisation de Facebook similaires à ceux des États-Unis, et ces pays ont atteint plus de 70 % de vaccination des populations éligibles. Tout cela suggère qu’il y a plus que Facebook dans le résultat aux États-Unis.

Désormais, les efforts de vaccination se tournent à juste titre vers l’augmentation de l’accès et de la disponibilité pour les personnes plus difficiles à atteindre. C’est pourquoi nous avons récemment élargi nos cliniques de vaccination pop-up dans les communautés à faible revenu et mal desservies. Pour aider à promouvoir des informations fiables sur les vaccins auprès des communautés ayant un accès limité aux vaccins, nous utilisons le Indice de vulnérabilité sociale du CDC. Il s’agit d’un ensemble de données accessible au public que les intervenants en situation de crise et de santé utilisent souvent pour identifier les communautés les plus susceptibles d’avoir besoin d’aide, car les zones à plus haute vulnérabilité ont eu couverture vaccinale plus faible contre le COVID-19.

Nous avons également fait notre part dans d’autres domaines : Depuis le début de la pandémie, plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur le COVID-19 et les vaccins sur Facebook. Cela comprend plus de 3,3 millions d’Américains qui utilisent notre outil de recherche de vaccins pour savoir où se procurer un vaccin COVID-19 et prendre rendez-vous pour le faire.

Plus de 50% des personnes aux États-Unis sur Facebook ont ​​déjà vu quelqu’un utiliser les cadres de profil de vaccin COVID-19, que nous avons développés en collaboration avec le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et le CDC. D’après ce que nous avons vu, lorsque les gens voient un ami dire qu’ils ont été vaccinés, cela augmente leur perception que les vaccins sont sûrs.

Nous continuons d’encourager tout le monde à utiliser ces outils pour montrer à leurs amis qu’ils ont été vaccinés. Pour ceux qui hésitent, entendre un ami qui a été vacciné a sans aucun doute plus d’impact que d’entendre une grande entreprise ou le gouvernement fédéral.

Et lorsque nous voyons de la désinformation sur les vaccins COVID-19, nous prenons des mesures contre cela. Depuis le début de la pandémie, nous avons supprimé plus de 18 millions de cas de désinformation COVID-19.

Nous avons également étiqueté et réduit la visibilité de plus de 167 millions d’éléments de contenu COVID-19 démystifiés par notre réseau de partenaires de vérification des faits afin que moins de personnes le voient et, lorsqu’elles le voient, elles disposent du contexte complet.

En fait, nous avons déjà pris des mesures sur les huit les recommandations du Surgeon General sur ce que les entreprises technologiques peuvent faire pour aider. Et nous continuons de travailler avec des experts de la santé pour mettre à jour la liste des fausses allégations que nous supprimons de notre plateforme. Nous publions ces règles pour que tout le monde puisse les lire et les examiner, et nous les mettons à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles tendances émergent.

L’administration Biden appelle à une approche sociétale globale de ce défi. Nous sommes d’accord. En tant qu’entreprise, nous avons consacré des ressources sans précédent à la lutte contre la pandémie, en dirigeant les gens vers des informations fiables et en les aidant à trouver et planifier des vaccinations. Et nous continuerons à le faire.

–Salvador Rodriguez de CNBC a contribué à ce rapport.