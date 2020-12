Facebook prévoit de déployer de nouvelles options de sécurité pour les comptes d’utilisateurs l’année prochaine, alors que la plate-forme de médias sociaux peaufine à nouveau les options de sécurité disponibles pour les utilisateurs. On s’attend à ce que les mesures de sécurité supplémentaires pour les comptes incluent la prise en charge mobile des jetons de sécurité et l’extension du programme de sécurité Facebook Protect pour plus d’utilisateurs. Les clés de sécurité doivent être déployées pour tous les utilisateurs qui peuvent en vouloir une, et pas seulement pour les comptes de haut niveau. Facebook recommande aux utilisateurs d’utiliser à la fois Facebook Protect et les clés de sécurité. La plate-forme de médias sociaux a également l’intention d’étendre sa divulgation et son signalement des menaces de sécurité, et la conviction est que la divulgation publique de tentatives de piratage dissuadera ou ralentira ces menaces.

Les plans ont été partagés par le responsable de la politique de sécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher, tout en parlant avec Axios. Facebook affirme que le programme de sécurité Facebook Protect sera mis à la disposition des utilisateurs, notamment des journalistes, des défenseurs des droits humains et des célébrités. La plate-forme de médias sociaux indique également que cela sera mis à la disposition des utilisateurs dans les pays avec des élections majeures à venir, bien que les détails soient un peu vagues à ce sujet pour le moment. Jusqu’à présent, Facebook Protect n’était disponible qu’aux États-Unis pour les politiciens, les agences gouvernementales et toute personne possédant une page Facebook vérifiée par un badge bleu qui était également impliquée dans le processus électoral. Ce programme de sécurité fournit une authentification à deux facteurs et une surveillance en temps réel des menaces et tentatives de piratage possibles.

Facebook envisage également d’étendre l’utilisation des clés de sécurité non seulement pour les comptes de haut niveau, mais également pour tout utilisateur de Facebook qui en souhaite une. Facebook envisage d’envoyer des clés de sécurité à des personnalités publiques telles que les décideurs politiques, suggère le rapport. Les utilisateurs de Facebook pourront acheter des jetons sur des plateformes d’achat en ligne et hors ligne, puis les enregistrer pour une utilisation avec Facebook.