Facebook prévoit de payer aux créateurs 1 milliard de dollars pour utiliser ses produits.

Facebook met en place un programme pour verser 1 milliard de dollars aux créateurs jusqu’à la fin de 2022, a déclaré mercredi Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, dans le cadre d’un effort pour attirer des influenceurs sur ses plateformes.

Le milliard de dollars sera réparti entre les créateurs de tous types, incitant les influenceurs à créer et à publier du contenu original sur Facebook, a indiqué le réseau social. Les influenceurs pourront gagner de l’argent en utilisant des fonctionnalités spécifiques de Facebook et Instagram ou en atteignant certains jalons. Si un créateur diffuse en direct régulièrement, par exemple, il peut gagner de l’argent.

Au cours de l’année écoulée, un course aux armements a émergé parmi les entreprises technologiques cherchant à courtiser les créateurs de contenu en ligne qui peuvent générer un engagement énorme et apporter leurs jeunes fans et leur pertinence culturelle à une plate-forme. TikTok et YouTube ont cultivé des relations étroites au sein de la communauté des créateurs en aidant les créateurs à gagner de l’argent et en créant des fonctionnalités pour répondre à leurs besoins.

Dans le cadre du nouveau programme de Facebook, sur invitation uniquement pour le moment, les créateurs éligibles verront des alertes les encourageant à se joindre à l’effort lorsqu’ils ouvriront l’application. Facebook a annoncé son intention de créer un espace dédié aux créateurs pour suivre leurs bonus sur Instagram et Facebook d’ici la fin de l’année.