Facebook prévoit de gagner de l’argent avec le métaverse – voici comment

Il s’agit soit de la prochaine évolution d’Internet, soit du dernier mot à la mode des entreprises pour enthousiasmer les investisseurs face à une innovation nébuleuse qui pourrait même ne pas se concrétiser au cours de la prochaine décennie.

Quoi qu’il en soit, les entreprises technologiques – principalement Facebook – renforcent de plus en plus le concept de « métavers », le terme de science-fiction classique pour un monde virtuel, vous pouvez vivre, travailler et jouer à l’intérieur. Si vous avez vu le film « Ready Player One », vous avez une assez bonne idée de ce qu’est le métavers : enfilez un ensemble de lunettes informatisées et vous êtes transporté dans un univers numérique où tout est possible.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, est le plus optimiste sur le concept, annonçant son intention plus tôt ce mois-ci de faire passer Facebook d’une entreprise de médias sociaux à une entreprise métaverse dans les années à venir.

Il est moins clair comment les entreprises technologiques peuvent tirer profit du concept de métaverse.

Zuckerberg, son équipe de direction et les analystes de Wall Street ont passé beaucoup de temps à l’appel des résultats de l’entreprise mercredi à discuter du métaverse, combien cela coûtera à Facebook de le construire et comment Facebook prévoit d’en tirer profit.

En fait, le « métaverse » a été mentionné 20 fois sur le appel d’une heure. Il y a eu 28 mentions de publicité, le cœur de métier de Facebook qui a généré plus de 28 milliards de dollars de revenus pour le trimestre.

Voici l’analyse de rentabilisation que Zuckerberg et son équipe ont réalisée pour l’investissement de Facebook dans le métaverse :

Facebook vendra le matériel, mais ce n’est pas de là que vient l’argent réel. Zuckerberg a déclaré lors de l’appel aux résultats que l’objectif de Facebook est de vendre ses casques le moins cher possible et de se concentrer sur l’argent grâce au commerce et à la publicité dans le métaverse lui-même.

« Notre modèle commercial ne consistera pas principalement à essayer de vendre des appareils à un prix élevé ou quelque chose du genre, car notre mission consiste à servir autant de personnes que possible », a déclaré Zuckerberg lors de l’appel aux résultats. « Nous voulons donc rendre tout ce que nous faisons aussi abordable que possible, afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse y accéder et aggraver ensuite la taille de l’économie numérique à l’intérieur. »

Facebook gère déjà Oculus, la division de réalité virtuelle de l’entreprise. Aujourd’hui, les casques VR d’Oculus sont relativement limités dans ce qu’ils peuvent faire. Mais l’espoir de Facebook est d’améliorer la technologie afin que les casques ressemblent davantage à une paire de lunettes Warby Parker qu’à un casque encombrant. Selon Zuckerberg, le métaverse ne fonctionnera que si le matériel peut fournir à l’utilisateur un véritable sentiment de présence dans le monde numérique.

La publicité jouera toujours un rôle, mais Facebook se concentrera sur la vente de biens virtuels. Zuckerberg a déclaré que la publicité dans le métaverse serait « une partie importante » de la stratégie de Facebook pour tirer profit du métaverse, mais il semblait plus optimiste sur le commerce dans le monde numérique.

Beaucoup considèrent certains des jeux vidéo d’aujourd’hui comme les premières versions de Microsoft Minecraft, Roblox et Fortnite de ce que pourrait être un métavers. Ces jeux gratuits rapportent de l’argent en vendant des biens virtuels aux joueurs. Zuckerberg a laissé entendre que Facebook copierait cette stratégie pour gagner de l’argent dans son propre métaverse, en prenant une part de chaque transaction.

« Je pense que les biens numériques et les créateurs vont être énormes… en termes de personnes s’exprimant à travers leurs avatars, à travers des vêtements numériques, à travers des biens numériques, les applications qu’ils ont, qu’ils apportent avec eux d’un endroit à l’autre, » a déclaré Zuckerberg. « Une grande partie de l’expérience du métavers consistera à pouvoir se téléporter d’une expérience à une autre. Donc, pouvoir avoir vos biens numériques et votre inventaire et les amener d’un endroit à l’autre, ce sera un gros investissement qui les gens font. »

Facebook dépense des milliards par an dans le métaverse. La société n’a pas fourni de chiffre précis, mais n’a pas réfuté l’estimation d’un analyste selon laquelle la société dépense environ 5 milliards de dollars par an pour le développement lié au métaverse.

Une vérification de la réalité : il faudra des années pour que les plans de Zuckerberg se réalisent, s’ils se réalisent même. Les entreprises technologiques adorent les concepts futuristes qui ne sont pas encore tout à fait cuits, comme l’intelligence artificielle. Les définitions de ces termes ont tendance à devenir floues et à s’éloigner du concept original. (La véritable intelligence artificielle n’existe pas encore, par exemple, peu importe le nombre de dirigeants de Big Tech prétendant qu’elle existe.)

Il y a un risque réel que le concept de métaverse tombe dans ce même piège. Alors que de plus en plus d’entreprises, en particulier celles comme Facebook et Microsoft, parlent de leurs stratégies de métaverse à court terme, gardez à l’esprit que nous sommes encore à plusieurs années (ou plus) avant que cela ne devienne une réalité. La technologie n’a toujours pas tenu ses promesses, et elle ne le sera pas de sitôt.