Le géant des médias sociaux Facebook a renouvelé sa concentration sur l’Inde lors de la première édition du sommet Facebook Fuel For India 2020. Facebook a déclaré que les domaines d’intervention pour 2021 comprennent l’accent mis sur les petites entreprises pour aider à stimuler la reprise économique dans l’ère post COVID ainsi que la participation aux efforts du gouvernement pour faire pression pour l’inclusion financière de millions de personnes en Inde via l’interface de paiement unifiée (UPI ), WhatsApp jouant un rôle majeur. Facebook affirme que l’investissement dans les plates-formes Jio, plus tôt cette année, est une partie importante de la volonté de mettre en ligne plus de 60 millions de petites entreprises.

Lors du sommet Facebook Fuel For India 2020, Facebook a déclaré que la nouvelle campagne Nayi Shuruaat vise à mettre en évidence les vraies histoires de la façon dont les petites entreprises se sont connectées pendant la pandémie COVID et le verrouillage qui a suivi pour maintenir la source de revenu stable, et dans certains cas, redémarrer la source de revenus. «Ce qui se passe en Inde est important pour le monde entier. L’Inde renforce les capacités locales et la capacité technologique pour alimenter de nouveaux modèles commerciaux innovants et fournir aux citoyens l’accès à l’inclusion financière numérique. Ainsi, les décisions qui sont prises ici façonnent le débat mondial sur la manière dont la technologie peut générer plus d’opportunités économiques et de meilleurs résultats pour les gens », déclare Mark Zuckerberg, fondateur, président-directeur général de Facebook.

L’accent est également mis sur les paiements numériques, en particulier l’UPI. «Nous soutenons activement les efforts du gouvernement pour stimuler la croissance économique grâce à l’inclusion financière dans le cadre de l’interface de paiement unifiée (UPI) et à réduire la fracture numérique sur Internet. WhatsApp, grâce à ses partenariats avec diverses institutions financières, permet également à une large gamme de solutions fintech telles que les micro-retraites, les produits d’assurance numériques et autres, de responsabiliser les personnes défavorisées. Nous avons construit des programmes affirmatifs pour combler le fossé numérique entre les sexes et stimuler l’entrepreneuriat rural grâce à la compétence numérique », déclare Facebook dans un communiqué officiel. Facebook propose l’option de paiement WhatsApp Pay aux utilisateurs via WhatsApp, et qui s’appuie sur UPI pour les paiements et les transferts d’argent.

Facebook ajoutera également de nouvelles fonctionnalités aux applications Facebook, Instagram et WhatsApp, et estime que le déploiement des réseaux 5G poussera davantage la consommation de contenu multimédia sur ces plateformes. «À l’échelle mondiale, plus de 1,25 milliard de personnes visitent Watch chaque mois pour découvrir et partager des vidéos de millions de créateurs et d’éditeurs et l’Inde est l’un des principaux marchés de Watch. Notre stratégie vidéo pour l’Inde reflète vraiment l’ampleur des goûts des consommateurs dans le pays et nous continuerons d’investir dans les films, la musique et le cricket pour susciter l’engagement et donner à notre communauté ce qu’elle veut », déclare Facebook.