Facebook présente de nouveaux outils pour protéger les adolescents et leur vie privée

Meta a été constamment critiqué par les régulateurs et les gouvernements pour ne pas avoir protégé les adolescents sur ses plateformes Facebook et Instagram, et maintenant la société appartenant à Mark Zuckerberg a introduit des mises à jour pour résoudre ce problème.

La société ajoute maintenant plus de filtres à la fonctionnalité People You May Know, limitant la visibilité de la liste d’amis et apportant de nouveaux outils pour diffuser la propagation indésirable d’images intimes.

Les personnes que vous connaissez peut-être peuvent être une fonctionnalité permettant de renouer avec des amis perdus depuis longtemps, mais les adolescents ne verront pas de compte “suspect” – c’est un compte qui a récemment été signalé par un jeune. Le bouton pour envoyer des messages aux adolescents sur Instagram va également disparaître en tant qu’option pour ces adultes suspects, car des tests sont actuellement en cours.

Lorsque les adolescents commenceront à envoyer des messages aux adultes, une invite leur demandera s’ils connaissent la personne dans la vraie vie. Ensuite, un avis de sécurité apparaît, énumérant les options qui peuvent être faites pour empêcher tout contact ultérieur avec cette personne.









Fonctions de sécurité sur Messenger et Instagram Direct

Les nouveaux adolescents qui s’inscrivent sur Facebook, même s’ils sont peu nombreux ces jours-ci, auront les options les plus strictes présélectionnées sur certains paramètres de confidentialité, comme qui peut voir leur liste d’amis, les personnes et les pages qu’ils suivent, les messages qu’ils sont tagués et qui est autorisé à commenter les messages. Des paramètres similaires sont également déployés sur Instagram.









Paramètres de confidentialité sur Facebook

Meta a déclaré qu’il s’associait désormais au National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) pour créer une plate-forme pour les adolescents qui craignent que leurs images intimes ne se retrouvent sur les réseaux sociaux sans leur consentement. Facebook travaille avec deux réseaux pour permettre aux adolescents de déstigmatiser ces images, de demander de l’aide et de prendre le contrôle.

Les fonctionnalités sont déjà en cours de déploiement, mais il faudra un certain temps pour atteindre pleinement tous les adolescents.

La source