Facebook présente de nouveaux outils et des mesures pour limiter le contenu lié à l’exploitation des enfants sur ses applications

Facebook a annoncé de nouveaux outils et mesures pour empêcher les contenus exploitant des enfants sur sa plateforme. Le géant des médias sociaux explique que l’entreprise développe des solutions ciblées, y compris de nouveaux outils et politiques pour réduire le partage de ce contenu. Celles-ci incluent une alerte contextuelle pour les conditions sur les applications appartenant à Facebook associées à l’exploitation des enfants, tandis que l’autre inclut des conséquences juridiques pour le partage de contenu préjudiciable sous la forme de vidéos et de mèmes. Il souligne également que les directives de la plate-forme ont été mises à jour pour clarifier les actions que l’entreprise entreprendra contre les comptes Facebook ou Instagram dédiés au partage d’images d’enfants publiés avec des légendes, des hashtags ou des commentaires contenant des insinuations ou des signes d’affection inappropriés.

Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité sur Facebook, a déclaré que la société de médias sociaux travaillait également avec le Centre national américain pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) pour comprendre le contenu lié aux mineurs que les gens partagent et consomment, afin d’élaborer des directives et des règles pertinentes. . « Nous avons constaté que plus de 90% de ce contenu était identique ou visuellement similaire au contenu précédemment signalé. Et les copies de seulement six vidéos étaient responsables de plus de la moitié du contenu exploitant des enfants que nous avons signalé au cours de cette période », Davis a déclaré dans un article de blog.

Le message indique en outre que Facebook a amélioré son flux de rapports d’utilisateurs pour de telles violations, qui verra également ces rapports classés par ordre de priorité pour examen. Les plates-formes utiliseront l’API Content Safety de Google pour hiérarchiser le contenu susceptible de contenir des enfants exploités par les réviseurs de contenu à évaluer. «Nous avons ajouté la possibilité de choisir« implique un enfant »dans la catégorie de rapports sur la nudité et l’activité sexuelle dans plus d’endroits sur Facebook et Instagram. Ces rapports seront classés par ordre de priorité pour examen», ajoute la société.

Comme mentionné, la société affichera une fenêtre contextuelle lorsque les gens recherchent du contenu exploitant des enfants sur ses plates-formes telles que Facebook et Instagram. Une photo met en évidence la fenêtre contextuelle avec le terme de recherche pthc (pre-teen hardcore).