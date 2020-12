Facebook pourrait être obligé de vendre Instagram et WhatsApp après que la société ait été accusée d’utiliser la stratégie des prédateurs et sa domination du marché pour attraper ses rivaux et ses petits concurrents. La Federal Trade Commission américaine a déposé une plainte contre Menlo Park, suivie d’une autre, déposée par un syndicat entre 46 États, Washington DC et Guam.

Les poursuites antitrust disent que Facebook «a utilisé son pouvoir de monopole pour étouffer la concurrence aux dépens des utilisateurs quotidiens». Letitia James, le procureur général de New York, a déclaré qu ‘«il est d’une importance cruciale de bloquer cette acquisition prédatrice d’entreprises» et que la confiance dans le marché doit être rétablie.

Pour que Facebook brise son monopole, il devra peut-être se séparer de ses deux biens les plus précieux: la plate-forme de médias sociaux orientée photo Instagram et le service de messagerie WhatsApp. Le premier a été acheté en 2012 pour 1 milliard de dollars, tandis que le second a emboîté le pas en 2014 pour le prix hallucinant de 19 milliards de dollars.

Facebook a publié une réponse, qualifiant les actions du gouvernement d ‘«histoire révisionniste» qui punit les entreprises prospères, et a déclaré que la FTC avait déjà confirmé les accords à l’époque. Les médias sociaux disent que «les clients peuvent à tout moment choisir de passer à un autre produit ou service»; cependant, il n’y a pas vraiment d’alternative à Instagram, ni aucun service de messagerie aussi populaire dans le monde que WhatsApp.

