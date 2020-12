Les régulateurs fédéraux américains et plus de 45 procureurs d’État ont poursuivi Facebook, accusant le réseau social d’abuser de son pouvoir de marché.

Le procès, qui pourrait voir le géant de la technologie se départir d’Instagram et du service de messagerie WhatsApp, est l’une des poursuites judiciaires les plus importantes auxquelles l’entreprise a été confrontée.

Les plaintes antitrust ont été annoncées mercredi par la Federal Trade Commission (FTC) et le procureur général de New York, Letitia James.

« Il est extrêmement important que nous bloquions cette acquisition prédatrice d’entreprises et que nous restaurions la confiance du marché », a déclaré James lors d’une conférence de presse mercredi.

La FTC a déclaré que Facebook s’était engagé dans une «stratégie systématique» pour éliminer la concurrence en achetant des concurrents plus petits.

Facebook a déclaré que le procès était « une histoire révisionniste ».

Le géant de la technologie a acheté l’application de partage de photos Instagram en 2012 et la plate-forme de messagerie WhatsApp en 2014.

« Cette conduite nuit à la concurrence, laisse aux consommateurs peu de choix pour les réseaux sociaux personnels et prive les annonceurs des avantages de la concurrence », a déclaré la FTC dans un communiqué.

L’autorité a confirmé qu’elle demanderait à l’entreprise de céder ses actifs et ne serait pas autorisée à imposer des conditions anticoncurrentielles aux développeurs de logiciels.

Les futures fusions et acquisitions « doivent être approuvées »

La FTC demande également à Facebook de demander un préavis et une approbation pour les futures fusions et acquisitions.

«Les réseaux sociaux personnels sont au cœur de la vie de millions d’Américains», a déclaré Ian Conner, directeur du Bureau de la concurrence de la FTC.

« Notre objectif est de faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook et de restaurer la concurrence afin que l’innovation et la libre concurrence puissent prospérer. »

Letitia James a ajouté que Facebook avait « utilisé son pouvoir de monopole pour écraser de petits rivaux et étouffer la concurrence, le tout au détriment des utilisateurs quotidiens ».

Dans un article de blog, Facebook a déclaré qu’il examinait les plaintes et publierait bientôt une nouvelle déclaration.

«Des années après que la FTC a autorisé nos acquisitions, le gouvernement veut maintenant une refonte sans tenir compte de l’impact que ce précédent aurait sur la communauté des affaires au sens large ou sur les personnes qui choisissent nos produits chaque jour», a déclaré la société.

« Histoire révisionniste »

Le géant de la technologie a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la FTC lorsque les accords pour Instagram et WhatsApp ont été conclus et ont été initialement autorisés. Mais une nouvelle enquête sur les violations potentielles des lois antitrust a été lancée en 2019.

La vice-présidente de Facebook, Jennifer Newstead, a déclaré que le procès de mercredi risquait d’avertir les entreprises américaines qu ‘ »aucune vente n’est jamais définitive ».

« Les lois antitrust existent pour protéger les consommateurs et promouvoir l’innovation, et non pour punir les entreprises prospères », a-t-elle déclaré.

« Instagram et WhatsApp sont devenus les produits incroyables qu’ils sont aujourd’hui parce que Facebook a investi des milliards de dollars, et des années d’innovation et d’expertise, pour développer de nouvelles fonctionnalités et de meilleures expériences pour les millions de personnes qui apprécient ces produits. »

Le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a défendu les acquisitions cet été, affirmant que le géant de la technologie les avait aidés à passer de petites entreprises à des géants de l’industrie. Zuckerberg a également fait valoir que Facebook avait une gamme d’autres concurrents importants.

Facebook est le plus grand réseau social au monde avec 2,7 milliards d’utilisateurs et une valeur de marché estimée à près de 800 milliards de dollars (plus de 662 milliards d’euros).

Les défis juridiques surviennent alors qu’un nombre croissant de législateurs américains affirment que des entreprises comme Google, Facebook et Apple sont devenues trop puissantes.