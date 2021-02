Selon un nouveau rapport, le géant des médias sociaux Facebook travaillerait sur une smartwatch. Outre la smartwatch, le rapport indique également que Facebook envisage de créer son propre système d’exploitation pour les périphériques matériels et que les futures versions de sa smartwatch supposée pourraient fonctionner sur ce logiciel à la place. Selon le rapport publié dans The Information, la smartwatch aurait des fonctionnalités de messagerie, de santé et de remise en forme.

Le rapport Information indique que la smartwatch de Facebook rejoindra les casques Oculus VR et les appareils de chat vidéo Portal de la société dans le cadre de l’écosystème matériel en pleine croissance du géant des médias sociaux. Ce rapport intervient des mois après que Facebook aurait travaillé sur des lunettes intelligentes en partenariat avec Ray Ban. Facebook a refusé de commenter le développement. On ne sait pas si la smartwatch Facebook sera alimentée par la plate-forme Wear OS de Google pour les appareils portables. Selon le rapport, la société prévoit de lancer la smartwatch quelque temps plus tard cette année.

La smartwatch de Facebook rejoindra un marché hautement concurrentiel dirigé par la smartwatch Apple, avec d’autres acteurs du jeu comme Samsung Galaxy Watch, Oppo Watch, etc. Facebook sera la première entreprise non matérielle à travailler sur sa propre montre intelligente.