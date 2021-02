Facebook Inc a déclaré mercredi qu’il réduirait temporairement le contenu politique apparaissant sur les nouveaux flux pour certains utilisateurs au Canada, au Brésil et en Indonésie cette semaine et aux États-Unis dans les semaines à venir.

Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré en janvier qu’il voulait «baisser la température» des conversations politiques sur le site de réseautage social parce que «les gens ne veulent pas de politique et de lutte pour reprendre leur expérience sur nos services».

Le plus grand réseau social au monde, qui a été critiqué pour ne pas en faire assez pour supprimer les contenus haineux de la plate-forme, a déclaré le mois dernier qu’il cesserait de recommander des groupes civiques et politiques aux utilisateurs.

La réduction de la fréquence du contenu politique marquera les étapes initiales pour explorer différentes façons de classer ce contenu dans les flux des gens en utilisant différents signaux et de comprendre leurs préférences, a déclaré la société dans un article de blog (https://bit.ly/370G5KA).

Facebook exemptera le contenu des agences et services gouvernementaux officiels, ainsi que les informations COVID-19 des organisations de santé de l’exercice.