SAN FRANCISCO: Facebook Inc transférera tous ses utilisateurs au Royaume-Uni dans des accords d’utilisation avec le siège social de la société en Californie, les sortant de leur relation actuelle avec l’unité irlandaise de Facebook et hors de portée des lois européennes sur la confidentialité.

Le changement prend effet l’année prochaine et fait suite à une décision similaire annoncée en février par Google.

Ces entreprises et d’autres ont des sièges sociaux européens à Dublin, et la sortie du Royaume-Uni de l’UE modifiera sa relation juridique avec l’Irlande, qui reste dans l’Union.

Initialement, des sources informées sur la question ont informé Reuters de cette décision. Facebook l’a confirmé plus tard.

«Comme d’autres entreprises, Facebook a dû apporter des modifications pour répondre au Brexit et transférera les responsabilités et obligations légales des utilisateurs britanniques de Facebook Ireland à Facebook Inc. Il n’y aura pas de changement aux contrôles de confidentialité ou aux services que Facebook offre aux personnes en le Royaume-Uni », a déclaré la filiale britannique de la société.

Les utilisateurs britanniques de Facebook resteront soumis à la loi britannique sur la confidentialité, qui suit pour l’instant le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Facebook effectue le changement en partie parce que le régime de confidentialité de l’UE est parmi les plus stricts au monde, selon des personnes proches de l’entreprise. Les règles de l’UE donnent aux utilisateurs un contrôle granulaire sur les données les concernant.

En outre, la loi américaine sur le cloud, adoptée en 2018, a permis au Royaume-Uni et aux États-Unis d’échanger plus facilement des données sur les utilisateurs du cloud computing.

Les partisans de la protection de la vie privée craignent que le Royaume-Uni ne passe à un régime de confidentialité des données encore plus souple, d’autant plus qu’il poursuit un accord commercial avec les États-Unis, qui offrent beaucoup moins de protections. Certains craignent également que les utilisateurs britanniques de Facebook ne soient plus facilement soumis à la surveillance des agences de renseignement américaines ou aux demandes de données des forces de l’ordre.

«Plus l’entreprise est grande, plus elle détient de données personnelles, plus elle est susceptible d’être soumise à des obligations de surveillance ou à des obligations de transmission de données au gouvernement américain», a déclaré Jim Killock, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni Open Rights. Groupe. Les tribunaux américains ont statué que les protections constitutionnelles contre les fouilles abusives ne s’appliquent pas aux non-ressortissants à l’étranger.

Les régulateurs britanniques de l’industrie de l’information ont déclaré qu’ils avaient été en contact avec Facebook avec des entreprises qui gardaient leur siège européen à l’approche du Brexit.

«Nous sommes au courant des projets de Facebook et continuerons à collaborer avec l’entreprise au cours de la nouvelle année», a déclaré une porte-parole du bureau du commissaire à l’information.

Un porte-parole de Twitter a déclaré que ses utilisateurs britanniques continueraient d’être gérés par le bureau de Dublin de la société.

Facebook informera les utilisateurs du changement dans les six prochains mois, a déclaré un porte-parole, leur donnant la possibilité de cesser d’utiliser le plus grand réseau social au monde et ses services Instagram et WhatsApp.

La décision de Facebook intervient à un moment où le Royaume-Uni intensifie ses efforts pour interdire le cryptage fort, que Facebook s’apprête à mettre en œuvre sur tous ses produits. Le Royaume-Uni, comme l’Union européenne, fait également pression sur Facebook sur un certain nombre d’autres fronts, y compris les discours de haine et les politiques terroristes.

Les États-Unis peuvent également appliquer de nouvelles lois sur la confidentialité et le contenu des médias sociaux, et les procureurs fédéraux et d’État ont récemment lancé des poursuites antitrust contre Facebook et Google d’Alphabet Inc. Pourtant, les lobbyistes technologiques s’attendent à ce que les réglementations technologiques américaines restent plus favorables à l’industrie que celles du Royaume-Uni.