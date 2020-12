Facebook a critiqué Apple, via des publicités placées dans les journaux américains grand public, au sujet d’une mise à jour du système d’exploitation qui rend plus difficile pour les entreprises de médias sociaux de collecter les données des utilisateurs afin de les frapper avec des publicités personnalisées.

Dans des publicités pleine page publiées mercredi par le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal, Facebook affirme que les nouvelles mises à jour de confidentialité pour le système d’exploitation iOS 14 d’Apple, qui ont été publiées lundi, seront mauvaises pour les petites entreprises.

Le géant des médias sociaux jure que c’est «Défendre Apple pour les petites entreprises du monde entier», car il attaque les modifications du système d’exploitation Apple qui obligent les développeurs à demander l’autorisation aux utilisateurs mobiles de les suivre.

Aussi sur rt.com Un chien de garde australien poursuit Facebook pour l’application de « confidentialité », alléguant qu’il a plutôt collecté les données des utilisateurs

Il s’agit potentiellement d’un obstacle supplémentaire pour les développeurs souhaitant transmettre des données d’applications à d’autres entreprises à des fins de publicité ciblée – ce que Facebook affirme que cela nuira aux petites entreprises déjà en difficulté au milieu de la pandémie.

« Bien que la limitation de l’utilisation des publicités personnalisées ait un impact sur les grandes entreprises comme la nôtre, ces changements seront dévastateurs pour les petites entreprises, ajoutant aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées actuellement », il dit dans l’annonce.

Facebook a cité une étude de Deloitte, qui a révélé que les petites entreprises avaient augmenté leur utilisation des publicités personnalisées en 2020, et ses propres données qui, selon lui, montraient que les petites entreprises pouvaient réaliser 60% de ventes en moins sans publicités personnalisées.

Aussi sur rt.com Google crie au scandale après que l’UE a dévoilé de nouvelles lois contestant la suprématie du « contrôle d’accès » des géants de la technologie

Le réseau social a également critiqué Apple en août, critiquant le fabricant d’iPhone pour avoir refusé de renoncer aux frais pour les transactions dans les applications sur ses appareils, alors que Facebook a lancé une nouvelle fonctionnalité d’événements à travers laquelle les petites entreprises pourraient facturer les utilisateurs pour regarder des flux.

Il est apparu à l’origine en juin que l’iOS 14 d’Apple donnerait aux utilisateurs la possibilité de refuser le suivi de la publicité des applications. La fonctionnalité a ensuite été retardée, mais elle est désormais incluse dans la dernière mise à jour logicielle.

Le géant de la technologie continue de déployer les données des utilisateurs dans la personnalisation des publicités sur ses propres applications par défaut.

Apple a défendu cette décision en novembre dans une lettre aux organisations de défense des droits de l’homme, dans laquelle il aurait déclaré: «Les dirigeants de Facebook ont ​​clairement indiqué que leur intention était de collecter autant de données que possible sur les produits propriétaires et tiers pour développer et monétiser les profils détaillés de leurs utilisateurs.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!