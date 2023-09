Facebook permet désormais aux utilisateurs de lier des profils distincts

Les utilisateurs de Facebook peuvent désormais créer plusieurs profils personnels avec des flux uniques et du contenu pertinent pour chacun, a annoncé Meta dans un communiqué. communiqué de presse jeudi. Historiquement, les utilisateurs devaient créer un profil totalement indépendant et se connecter et se déconnecter pour basculer entre les deux, mais cela change avec la nouvelle fonctionnalité.

Un tribunal russe déclare Meta comme une « organisation extrémiste »

« La création de plusieurs profils personnels vous permet d’organiser facilement avec qui vous partagez et quel contenu vous voyez pour les différentes parties de votre vie », a déclaré Meta dans son communiqué de presse. « Pensez à un profil pour la scène gastronomique que vous aimez et à un autre pour suivre vos amis et votre famille. »

Meta a comparé la nouvelle option de profil de Facebook à l’option actuellement disponible sur Instagram dans le communiqué de presse. « Nous avons constaté le succès des comptes distincts basés sur les centres d’intérêt sur Instagram, nous sommes donc ravis d’apporter cette option à Facebook », a déclaré la société, ajoutant que la fonctionnalité commencerait à être déployée à l’échelle mondiale à partir de jeudi et qu’elle continuerait à le faire. déployer la fonctionnalité au cours des prochains mois.

Meta a annoncé cette fonctionnalité pour la première fois en juillet de l’année dernière, affirmant qu’elle testait l’option de cinq profils distincts sous un seul compte. « Pour aider les gens à adapter leur expérience en fonction de leurs intérêts et de leurs relations, nous testons un moyen permettant aux utilisateurs d’avoir plus d’un profil lié à un seul compte Facebook », a déclaré un porte-parole de Facebook. TechCrunch à l’époque. « Quiconque utilise Facebook doit continuer à suivre nos règles », a-t-il ajouté.

Le final La fonctionnalité a légèrement changé depuis l’annonce, permettant à un utilisateur de créer quatre profils, au lieu de cinq, tandis que certaines fonctionnalités ne seront toujours activées que via le profil principal de l’utilisateur. Certaines des fonctionnalités (y compris les rencontres, le marché, le mode professionnel et Ppaiements) ne sera disponible que via le profil principal.

La société a précisé dans son communiqué de presse que les profils personnels supplémentaires ne seront disponibles que pour les comptes adultes éligibles. Il n’est pas clair si les propriétaires de comptes distincts actuels, tels qu’une page Facebook personnelle et professionnelle, auront la possibilité de lier les deux comptes.. Gizmodo a contacté Meta pour lui demander si cette option est disponible, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

La nouvelle fonctionnalité arrive comme Facebook s’efforce de concurrencer les autres plateformes de médias sociauxplus récemment X, anciennement appelé Twitter, par créer des fils de discussion, qui renvoie également à l’Instagram de l’utilisateur. Les changements peuvent être une réponse à la plate-forme stagnante de Meta qui a signalé une baisse du nombre d’utilisateurs pour la première fois en février de l’année dernière, affirmant que la plateforme avait perdu environ un demi-million d’utilisateurs au quatrième trimestre 2021. David Wehner, directeur financier de Meta attribué la baisse du nombre d’utilisateurs à un nombre croissant d’applications de médias sociaux concurrentes lors d’un appel aux résultats l’année dernière. « Nous pensons que les services compétitifs ont un impact négatif sur la croissance, en particulier auprès d’un public plus jeune », a-t-il déclaré.

Meta a continué d’ajuster ses plateformes de médias sociaux en ajoutant de nouvelles fonctionnalités en plus des multiples profils personnels, notamment Bobines Facebookune mise en page repensée pour les pages, des notifications plus pertinentes et un Fil d’actualité dédié. Cependant, certaines personnes pensent que les efforts de Meta sont vains et pourraient ne pas faire de différence.

« Je ne prévois pas une spirale en termes de flux de trésorerie dans les prochaines années », a déclaré Jeremy Bondy, PDG de la société de marketing d’applications Liftoff. CNN l’année dernière. « Mais je crains simplement qu’ils ne gagnent pas la prochaine génération. »