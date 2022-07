Facebook permet aux utilisateurs de créer plusieurs comptes – Bloomberg — RT World News

Le géant des médias sociaux aurait inversé le cours de sa “politique de nom réel” dans l’espoir de garder les utilisateurs sur la plate-forme

La société mère de Facebook, Meta, espère lutter contre la baisse du nombre d’utilisateurs en permettant aux utilisateurs de créer plusieurs comptes, a révélé Bloomberg jeudi. Certains utilisateurs pourront créer jusqu’à quatre profils supplémentaires, indique le rapport.

On dit que les nouveaux profils sont liés au compte d’origine, et toute violation commise par l’un affectera négativement les autres. Les nouveaux comptes ne pourraient pas être utilisés pour faire des marionnettes – à plusieurs reprises »aimer” un post ou un commentaire sous le faux prétexte d’être plusieurs personnes. Facebook espère plutôt que les utilisateurs les créeront pour différents aspects de leur vie – un pour les amis, un pour les collègues, un pour les intérêts particuliers et ainsi de suite, dit Bloomberg.

Cependant, selon le rapport, les profils supplémentaires n'ont pas besoin d'afficher la véritable identité de l'utilisateur, une décision qui représente quelque chose d'un 180 pour le géant des médias sociaux. Alors que Facebook a permis aux personnalités publiques de conserver plusieurs profils et aux utilisateurs d'avoir un profil distinct sur ses services Facebook Dating et Facebook Campus, l'exploitation de plusieurs comptes personnels était auparavant interdite.















La société mère de Facebook, Meta, est aux prises avec la baisse du nombre d’utilisateurs alors que les jeunes affluent vers TikTok et d’autres concurrents. La société a perdu des utilisateurs quotidiens pour la première fois au cours du dernier trimestre de 2021, avec environ un demi-million de personnes qui se sont éloignées de la plate-forme autrefois dominante.

La crise a été particulièrement prononcée chez les jeunes utilisateurs, qui fuient Facebook en masse et s’éloignent même d’Instagram. Meta a révélé l’année dernière que les adolescents passent trois fois plus de temps sur TikTok que sur Instagram et préfèrent Snapchat à Messenger ou WhatsApp pour communiquer avec leurs amis.

Alors que Facebook s’est rebaptisé Meta dans un changement conscient de se concentrer uniquement sur les médias sociaux, le métaverse s’est également avéré moins que rentable pour l’entreprise, perdant plus de 10 milliards de dollars en 2021.

Selon Bloomberg, Meta insiste sur le fait qu’il n’utilisera pas les comptes multiples pour calculer ses totaux mensuels ou quotidiens d’utilisateurs actifs et affirme que la nouvelle direction n’est qu’un “test”, disponible pour certains utilisateurs américains et certains dans quelques autres pays.