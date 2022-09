Facebook Parent Meta vise à alimenter les ambitions VR avec la dernière acquisition

Que ce passe-t-il La société mère de Facebook, Meta, a acheté une startup berlinoise pour alimenter ses ambitions en matière de réalité virtuelle. Pourquoi est-ce important Meta a doublé ses efforts pour créer le métaverse, des espaces virtuels où les gens peuvent travailler, jouer et socialiser. La réalité virtuelle est un élément clé de ces efforts, mais Meta fait également face à des allégations de régulateurs selon lesquelles il essaie de “se frayer un chemin vers le sommet”.

Vendredi, Meta a confirmé avoir acheté une société appelée Lofelt qui développe une technologie haptique de “nouvelle génération” pour la réalité virtuelle. La technologie haptique aide à créer un sens du toucher dans les espaces virtuels en utilisant des vibrations et d’autres forces dans des appareils tels que des contrôleurs.

“Nous sommes ravis que les membres de l’équipe Lofelt aient rejoint Meta. Le partenariat offrira aux gens de meilleures expériences et effets haptiques lors de l’utilisation des appareils VR de Meta”, a déclaré la porte-parole de Meta, Kari Ramirez. Meta a refusé de partager les termes de l’accord.

L’acquisition montre comment Meta continue de doubler le métaverse, des espaces virtuels où les gens peuvent travailler, jouer et socialiser. L’une des façons dont les gens peuvent entrer dans ces espaces virtuels est d’attacher un casque de réalité virtuelle comme le Quête 2 que Meta a développé.

Les régulateurs américains, cependant, ont examiné de plus près les acquisitions de Meta. En juillet, la Federal Trade Commission a déclaré qu’elle tentait de bloquer l’acquisition par Meta de Dans Illimité, un studio de réalité virtuelle qui a créé l’application de fitness VR Supernatural. La FTC allègue que l’acquisition est illégale et que Meta essaie d’acheter ses rivaux plutôt que de les concurrencer. Meta a repoussé l’idée que l’achat conduirait à des résultats anticoncurrentiels et a déclaré que la FTC envoyait un “message effrayant” à ceux qui veulent innover dans la réalité virtuelle. Meta, connu sous le nom de Facebook à l’époque, a acheté le fabricant de casques VR Oculus en 2014 pour au moins 2 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal, qui a rendu compte plus tôt de l’acquisition, c’est noté que Lofelt compte environ 25 employés et a levé environ 10 millions d’euros (10 millions de dollars) de financement avant l’accord avec Meta.

Site Internet de Lofelt indique que la société a mis fin à la prise en charge de ses applications mobiles en juillet et “se lance dans une nouvelle aventure”.